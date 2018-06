Znany aktor wzywa do prześladowania rodziny Trumpa. „Sprawimy, że poczujecie się niekomfortowo”

Aktor Tom Arnold poinformował na Twitterze, że zamierza demonstrować w szkole w Nowym Jorku, do której uczęszcza 12 letni Barron Trump. Zachęca również, by nękać także inne dzieci z klanu Trumpów w ramach protestu przeciwko polityce imigracyjnej prowadzonej przez administrację prezydenta.

W swoim tweecie z 19 czerwca Arnold twierdził, że zamierza udać się do szkoły, ponieważ jest przekonany, że może spotkać tam Pierwszą Damę, Melanię Trump z synem i skonfrontować się z nią.

Właśnie to mogę zrobić, aby położyć kres nadużyciom wobec tych dzieci. Sprawimy, że poczujecie się niekomfortowo – zagroził.

Na celowniku komika znalazły się także wnuki Trumpa. Arnold wskazał szkołę do której chodzą dzieci Ivanki, a także miejsce pracy dzieci Donalda Juniora.

Wybieramy się do szkoły dla dzieci w Kushnerów. Dzieci Dona Jr’a pracują już w Hooters, więc będziemy tam protestować w porze lunchu.

Aktor The „True Lies” ogłosił również, że współpracuje z byłym adwokatem Trumpa, Michaelem Cohenem, by „zdjąć” prezydenta. Cohen ma być rzekomo w posiadaniu „brudów”, które jak zapewnia Arnold, w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne.

Way past sad & all in for these kids with @JuddApatow @FoxNews already hates me. On a plane to NY. Next is protesting Baron's private school as well as James & Lachlan Murdoch's kids. This is what I can do to end the abuse of these children. We're going to make you uncomfortable https://t.co/ESAIWC49la

— Tom Arnold (@TomArnold) June 19, 2018