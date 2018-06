Żydzi na potęgę przyjmują polskie obywatelstwo. „Jest to największe tempo od 15 lat!”

Coraz więcej Żydów ubiega się o polski paszport. Polska ambasada w Izraelu jest zawalona pracą. W latach 2015-17 wydano prawie 11 tys. paszportów! Dla porównania, to więcej niż w okresie 2002-10.

„O informację w tej sprawie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych poseł Marek Jakubiak (Kukiz’15). Jego oficjalne zapytanie trafiło do resortu w marcu 2018 roku i dotyczyło informacji na temat liczby polskich paszportów wydanych przez ambasadę RP w Izraelu w latach 2002-2017, z wyszczególnieniem informacji odnośnie każdego roku” – czytamy na pch24.pl.

W kwietniu podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk podał dane, o które zwrócił się Jakubiak. Z dokumentów wynika, że w latach 2002-2017 Ambasada RP w Izraelu wydała 28 736 polskich paszportów. Z tego 10 820 w latach 2015-2017.

Liczna paszportów wydanych Żydom w poszczególnych latach:

2002 – 836;

2003 – 1 339;

2004 – 1 175;

2005 – 1 149;

2006 – 700;

2007 – 752;

2008 – 1 055;

2009 – 1 060;

2010 – 2 058;

2011 – 1 823;

2012 – 2 045;

2013 – 1 398;

2014 – 2 526;

2015 – 3 728;

2016 – 3 562;

2017 – 3 530.

Łącznie: 28 736

To nie o to chodzi, że raptem sobie przypomnieli skąd pochodzą. Na polskim paszporcie geszefty w całej Unii mogą robić a na izraelskim nie. A w razie czego i tak zostaje obywatelstwo Izraela, to mają dokąd spieprzyć i nie bać się ekstradycjihttps://t.co/Auinntp6i4

— Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) June 22, 2018