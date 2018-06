Awantura między piłkarzami po meczu Niemcy – Szwecja. „Naśmiewali się z nas!” [VIDEO]

Sobotni mecz Niemcy — Szwecja, zakończony zwycięstwem Niemców z wynikiem 2:1, był nerwowy od samego początku. Sytuacja nie uległa zmianie nawet po ostatnim gwizdku sędziego.

Wczorajsze spotkanie było pełne pozytywnych emocji, niestety nie zabrakło również tych negatywnych. Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnej decyzji sędziego. Nie podyktował on rzut karnego dla reprezentacji Trzech Koron po faulu Jeromea Boatenga na Marcusie Bergu.

Szwedzi wściekli na polskiego sędziego domagali się 11-stki. Ten pozostał jednak niewzruszony. Burzliwa atmosfera udzielała się także piłkarzom siedzącym na ławkach rezerwowych oraz kibicom.

Po ostatnim gwizdku kończącym mecz Niemcy nie mogli się opanować i zaczęli żartować z pokonanych. Spotkało się to z natychmiastową reakcją Szwedów którzy podbiegli do świętujących Niemców. Doszło do szarpaniny. Wkroczył służby porządkowe.

„Kpili z nas i pokazywali jakieś znaki! Krzyknąłem: ‘Szacunek, gdzie do diabła szacunek?!’” – selekcjoner Szwedów o incydencie, który miał miejsce po zakończonym spotkaniu.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018

źródło: wmeritum.pl