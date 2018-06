Dinozaury wcale nie wyginęły. Mity, które błędnie powtarzamy. Wiele z nich Was zaskoczy

Dinozaury pojawiły się na naszej planecie około 237 mln lat temu. Przez kolejne 135 milionów lat stanowiły dominującą gałąź aż do końca kredy. Pradawne gady fascynują po dziś dzień badaczy i twórców Hollywood. Z biegiem czasu powstało na ich temat wiele mitów, które powielamy.

1. Dinozaury wyginęły – Niezupełnie. Według National Geographic, wielu dzisiejszych przedstawicieli ptactwa wywodzi się od dinozaurów. Chodzi konkretnie o „Ichthyornis dispar”, który już wyginął. Linia jego potomków jest niezwykle obszerna. Wśród nich znajdują się między innymi strusie, pingwiny, flamingi, sowy, wróble ale też kury domowe.

2. Dinozaury były ogromne – To także błędne wyobrażenie zaszczepione w naszych głowach. Obraz smoków-gigantów takich jak Tyranozaurus Rex został rozpowszechniony przez popkulturę. Szczególnie poprzez takie kasowe produkcje jak Jurassic Park. Większość dinozaurów wielkością była zbliżona do dzisiejszych zwierząt. Przykładowo Protoceratops był wielkości owcy zaś Velociraptor był wielkości goldena retrievera.

3. Dinozaury pokryte były łuską – Rewelacje opublikowane kilka lat temu przez czasopismo naukowe Scienice opisywały badania dotyczące pokrycia skóry dinozaurów. Ich prace wykazały, że wbrew powszechnej opinii, prawdopodobnie wszystkie dinozaury lądowe nie posiadały łusek lecz upierzenie. Po dokładnym przebadaniu skamieniałości pewnych dinozaurów, ustalono, że wszystkie mogły być upierzone.

4. Zimny chów – Dawniej uważano, że dinozaury podobnie jak większość gadów składała jaja, by następnie porzucić swoje młode. Najbliżsi żyjący krewni dinozaurów to ptaki i krokodyle, które mimo to strzegą swoich jaj i opiekują się młodymi do czasu, aż staną się samodzielne. Był to zaledwie potencjalny dowód na to, że dinozaury również mogły posiadać instynkt opiekuńczy. Dopiero niedawno znaleziono na to dowody. Podczas przeczesywania pustyni Gobi, naukowcy odnaleźli szczątki dinozaura siedzącego na jaju. Zakładano, iż jest to złodziej jaj zwany Oviraptorem. Późniejsze badania dowiodły jednak, że dinozaur wysiadywał jajo, niczym dzisiejsze ptaki.

