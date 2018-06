Hipokryzja lewackiego aktywisty. Walczy z bronią, otacza się uzbrojonymi ochroniarzami

Sean Di Somma zrobił kilka zdjęć przedstawiających Davida Hogga, młodego aktywistę działającego na rzecz zakazu powszechnego dostępu do broni przechadzającego się ulicami Nowego Jorku w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy.

Zaledwie 18 letni Hogg uczęszczał do szkoły Parkland na Florydzie, gdzie w lutym jeden uczniów zamordował 17 osób. W efekcie tragicznych wydarzeń Hogg zaczął działać aktywnie na rzecz ograniczenia dostępu do broni, stając się prominentnym aktywistą i nową gwizdą mediów.

Obecnie udało mu się już podpisać kontrakt na wydanie książki, którą miał współtworzyć wraz z siostrą. Posiada również…uzbrojonych osobistych ochroniarzy.

Nie umknęło to Seanowi Di Sommie, który umieścił zdjęcie Hogga, który pojawił się w Nowym Jorku wraz ze swoją świtą na Twitterze, zarzucając młodzikowi hipokryzję. Wpis zadziałał na zwolenników Hogga jak płachta na byka. Wkrótce pojawiła się wymijająca odpowiedź samego zainteresowanego

Też cię kocham – odpisał David.

Wielu przyznało rację Seanowi. Jeden z użytkowników zapytał Hogga dlaczego ten porusza się z uzbrojoną ochroną po mieście, w którym obowiazuje zakaz broni. W efekcie rozpoczęła się zażarta dyskusja. Zaczęto zadawać sobie również pytanie, kto płaci za ochronę młodego aktywisty.

Od czasu masakry szkolnej, Hogg przemawia regularnie na wiecach i panelach dyskusyjnych dotyczących broni. Ostro atakuje NRA, które wini częściowo za strzelaniny, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych, a także wzywa do ‚rewolucji politycznej’.

But why does he need armed guards? I understand its because of death threats but…he is in new york, guns are banned there correct????

