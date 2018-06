Kobiety zostały zbiorowo zgwałcone, mężczyznom kazali pić mocz. Napad na aktywistów sprzeciwiających się handlowi ludźmi

W Indiach pięć kobiet zostało brutalnie zgwałconych przez co najmniej sześciu mężczyzn. Z tego tylko powodu, że grały przedstawienie uliczne wymierzone w handel ludźmi.

Do tej strasznej napaści doszło w ostatni wtorek w stanie Jharkhand we wschodnich Indiach. Napastnicy podeszli do grupy aktywistów złożonej dodatkowo z czterech mężczyzn i dwóch katolickich sióstr zakonnych.

Jak informuje „The Times of India”, zgwałcone kobiety zeznały, że ich koledzy przed tym, jak zostali zamknięci w samochodzie, byli zmuszani do picia własnego moczu.

W czasie gdy mężczyźni byli zamknięci w samochodzie napastnicy zabrali do lasu 5 z w/w kobiet i brutalnie je zgwałcili. Nagrali wszystko na swoje telefony komórkowe.

Jak informuje CBS News, dwóm siostrom zakonnym nie została wyrządzona krzywda. Kilku sprawców zostało już zatrzymanych. Trwają przesłuchania.

Ofiary pracują dla organizacji pozarządowej o nazwie Asha Kiran, która jest wspierana przez lokalną chrześcijańską grupę misyjną. Jest aktywna w Jharkhandzie, znanym z handlu ludźmi.

źródło: dzienniknarodowy.pl