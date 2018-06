Policja strzelała do imigranta z nożem. Nie chciał się poddać [VIDEO]

W Niemieckim mieście Lauchhammer (powiat Oberspreewald-Lusatia) doszło do interwencji policji z użyciem broni. Imigrant z nożem nie chciał się poddać.

Uzbrojony w nóż imigrant nie chciał podporządkować się tamtejszej policji. Po kilku prośbach o odłożenie niebezpiecznego narzędzia padł strzał z broni palnej oddany przez jednego z funkcjonariuszy.

Nie wiadomo czy mężczyzna został postrzelony, czy sam postanowił oddać się w ręce stróżów prawa. Po strzale padł na ziemię i został zakuty w kajdanki przez policjantów.

Całą tę sytuację mogą Państwo zobaczyć na załączonym nagraniu.

🆘‼👮‍♂️🔪 #Germany: Police in Lauchhammer (Oberspreewald-Lusatia) shoots at riotous asylum seeker from Chad, the police had repeatedly asked the knife-wielding #Merkel-refugee to lay his knife on the ground. pic.twitter.com/XOuHKRrALE

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 23, 2018