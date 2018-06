[SONDAŻ] Co Polacy sądzą o dzisiejszym meczu z Kolumbią? Jest wiara w narodzie!

W sondażu przygotowanym przez SW Research dla serwisu rp.pl. respondenci odpowiedzieli na pytanie o wynik dzisiejszego meczu Polaków z Kolumbijczykami.

Niemal połowa pytanych (48,6 proc.) uważa, że podopieczni Adama Nawałki wygrają w niedzielnym meczu z Kolumbijczykami. 14 proc. nie wierzy w Roberta Lewandowskiego i spółkę obstawiając, że biało-czerwoni opuszczą plac boju na tarczy.

Niemal 19 proc. obstawia remis i prawie dokładnie tyle samo respondentów nie ma zdania na ten temat.

Większą wiarę w zwycięstwo Polski mają kobiety (52 proc.), osoby w wieku do 24 lat (61 proc.), badani o dochodzie od 1001 do 2000 zł (58 proc.) oraz ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (55 proc.) – powiedział Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Źródło: rp.pl