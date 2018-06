„Trzeźwa i zła młodzież” zamordowała Cygana. Noże i siekiery poszły w ruch, są ranni. Nocny napad na koczowisko pod Lwowem [VIDEO]

Jedna osoba została zabita, a cztery ranne w ataku na cygańskie koczowisko, do którego doszło na przedmieściach Lwowa. To kolejny brutalny napad na Cyganów na Ukrainie w ostatnich miesiącach.

Zabity to 24-letni mężczyzna, który zginął od ciosów zadanych nożem. Trzy osoby: 19-letniego chłopaka, 30-letnią kobietę i jej 10-letniego syna, którzy także zostali ranieni nożem, hospitalizowano. Do napadu doszło w sobotę w nocy.

Policja przekazała, że w związku z atakiem zatrzymano siedem osób. Są to młodzi ludzie w wieku od 16 do 18 lat. Lwowski portal „Zaxid.net” (czyt. Zachid.net) podał, że należą oni do organizacji „Trzeźwa i zła młodzież”, związanej z neonazistowskim ruchem Misanthropic Division.

Mer Lwowa Andrij Sadowy oświadczył, że władze miasta nadały napadniętym osobom ochronę.

„Człowiek, który zginął, był dźgany nożami z jednoznacznym zamiarem zabójstwa. Mamę porżnięto za to, że próbowała ochronić swoje 10-letnie dziecko. Proszę, byście wyobrazili sobie tę scenę przed tym, jak będziecie pisali komentarze w stylu +i dobrze im tak+. Historia pokazuje, że odległość od cywilizowanej istoty ludzkiej do bezdusznej bestii jest niewielka. Bądźmy ludźmi!” – napisał Sadowy na Facebooku.

Poprzednio do napadów na romskie obozy dochodziło na Ukrainie 23 maja w obwodzie tarnopolskim, 9 maja w obwodzie lwowskim oraz 7 maja i wcześniej, 22 kwietnia, w Kijowie.

Źródło: PAP