Wyjdziemy na Kolumbię bez Grosickiego! Jaki plan ma Nawałka?

Według wszelkich spekulacji i przewidywań ekspertów Kamil Grosicki nie zagra od pierwszej minuty przeciwko Kolumbii. Być może Adam Nawałka będzie chciał wpuścić dynamicznego skrzydłowego na zmęczonych przeciwników w drugiej połowie spotkania.

Jeśli tak się stanie, to trener musi mieć na ławce kogoś takiego, kto może wejść i rozerwać szyki obronne Kolumbijczyków, dać dodatkowy impuls. Takim piłkarzem na dziś, jeśli chodzi o boki, prawdopodobnie jest tylko Kamil Grosicki – mówił w programie Michała Pola „Misja Rosja” Andrzej Twarowski.

Takie postawienie sprawy sugeruje, że Grosicki może mieć do odegrania nową rolę w zespole Nawałki. Do tej pory selekcjoner regularnie stawiał na tego zawodnika. Był to jeden z ludzi, od których rozpoczynał ustalanie składu. Nowe rozwiązanie może jednak przynieść wiele korzyści.

Grosicki jest najdynamiczniejszym piłkarzem w talii Nawałki, nie wykluczone, że właśnie ta cecha zadecyduje o tym, że „Grosik” stanie się asem w rękawie trenera. Jego brak na murawie od pierwszej minuty wcale nie musi być oznaką degradacji Grosickiego w reprezentacyjnej hierarchii, a po prostu konsekwencją nowych rozwiązań taktycznych.

O tym jak ważnym elementem kadry jest Grosicki przypomniał Jakub Rzeźniczak. „Wydaje mi się że grosik generalnie nigdy nie zawiódł. Może miał słabszy mecz jak cała drużyna ale jest jednym z najbardziej efektywnych zawodników tej kadry” – przypomniał na Twitterze.

Wydaje mi się że grosik generalnie nigdy nie zawiódł. Może miał słabszy mecz jak cała drużyna ale jest jednym z najbardziej efektywnych zawodników tej kadry — Jakub Rzeźniczak 52 (@JakubRzezniczak) June 24, 2018

Zobacz: Awantura między piłkarzami po meczu Niemcy – Szwecja. „Naśmiewali się z nas!” [VIDEO]

Źródło: „Misja Rosja”, wolnosc24.pl