Złe informacje przed meczem Polski z Kolumbią. Czarna passa trwa od 32 lat. Czy Nawałka ją przełamie?

Ostatnie Mistrzostwa Świata miały dla Polski identyczny przebieg, który już wszedł do klasyki kawałów, graliśmy mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Jak na razie czarny scenariusz spełnia się i w tym roku, a gra biało-czerwonych nie może napawać optymizmem.

Ostatnie spotkania Polski na Mistrzostwach Świata nie wypadały zbyt dobrze. Występy naszej reprezentacji można podzielić na dwa okresy, pierwszy obejmuje lata 1974-1982, a drugi występ w 1986 i mundiale z XXI wieku. Jedyny wcześniejszy występ przed wojną celowo w tym zestawieniu pomijamy.

I tak podczas trzech mundiali w latach 70. i 80. Polacy odnotowali 12 zwycięstw, 4 remisy i ponieśli 4 porażki. W tabeli punktowej tych trzech mistrzostw taki wynik dałby nam pierwsze miejsce przed Brazylią, RFN i Włochami. W tym czasie dwukrotnie odpadliśmy w półfinale imprezy.

Od 1986 roku bilans zmienił się jednak dramatycznie. Podczas kolejnych trzech mundiali, na których graliśmy braliśmy udział w sumie w 10 meczach i jak dotąd jednym w Rosji. Bilans nie przedstawia się kolorowo, Polacy 3 razy wygrywali, 1 zremisowali, a aż 7 razy górą byli rywale.

Co więcej 2 z tych 3 wygranych miały miejsce w tzw. meczu o honor. Ostatnią wygraną w meczu o wyjście z grupy odnotowaliśmy z Portugalią w drugiej kolejce w 1986 roku. Wówczas Polacy w pierwszym meczu też zawiedli i zremisowali z Marokiem.

Na mundial w 2002 roku jechaliśmy z ogromnymi nadziejami, jako pierwsi z Europy awansowaliśmy do finałów, ale sam turniej przyniósł zawód. Polacy przegrali z Koreą Południową i zostali rozgromieni przez Portugalię, co oznaczało powrót do domu po trzecim meczu.

Cztery lata później nastroje przed wyjazdem nie były już aż tak optymistyczne. Paweł Janas zaskoczył powołaniami, a w ostatnich meczach przed Mistrzostwami Świata Polacy nie zachwycali. Wówczas powtórzył się scenariusz z Korei Południowej, Polacy przegrali z Ekwadorem i Niemcami i pożegnali się z turniejem.

W 2018 roku, wracamy na mundial po 12 latach, i wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Reprezentacja Polski ma doświadczenie z Euro 2016, gdzie wyszła z grupy i zagrała pięć spotkań. Za kadrą Adama Nawałki też dobre eliminacje, w których wygrała ciężką grupę z Danią i Czarnogórą.

Mecz z Senegalem był jednak kompromitacją reprezentacji i Adama Nawałki, który kompletnie nie trafił z taktyką, a wydaje się, że też z przygotowaniem fizycznym. To drugie zweryfikuje jednak dopiero mecz z Kolumbią, w pierwszym spotkaniu mogła zadecydować dyspozycja dnia.

To będzie pierwszy aż tak trudny test dla reprezentacji Nawałki, która do tej pory dwa razy musiała przełknąć gorycz bolesnej porażki. Pierwsza bolesna porażka przyszła z Portugalią, od której nie byliśmy gorsi, druga natomiast z Danią w eliminacjach.

Mecz z Kolumbią będzie w teorii podobny do tego z Portugalią w 2002 roku. Wówczas Portugalczycy również przegrali pierwszy mecz z USA i w drugim musieli grać o wszystko. Tym razem nawet w przypadku porażki z Kolumbią, jeżeli Senegal wygra z Japonią, to o wszystkim będzie decydował ostatni mecz.

Na razie Polacy mają jednak wszystko w swoich nogach. Jeżeli wygramy dwa kolejne mecze możemy wyjść nawet z pierwszego miejsca w grupie.

