Arabowie chcieli podpalić synagogę. Szwedzki sąd zaskoczył wszystkich i… skazał bandziorów

Szwedzki sąd skazał w poniedziałek trzech mężczyzn na kary więzienia za próbę podpalenia synagogi. Do zdarzenia doszło w grudniu 2017 roku, w drugim co do wielkości mieście Szwecji, Goeteborgu.

Wymiar kary wymierzonej przez sąd to dwa lata pozbawienia wolności w przypadku dwóch skazanych i 15 miesięcy więzienia w przypadku trzeciego.

Sąd poinformował, że skazani to dwaj Palestyńczycy i Syryjczyk. Wniosek 22-letniego Palestyńczyka o status uchodźcy został odrzucony; po wyjściu z więzienia mężczyzna będzie deportowany. Dwaj pozostali skazani, w wieku 19 i 24 lat, posiadają zezwolenia na pobyt w Szwecji.

Według sądu mężczyźni byli w grupie osób rzucających płonące przedmioty w budynek synagogi. Śledczy utrzymują, że była to reakcja na ogłoszenie 6 grudnia 2017 roku przez prezydenta USA Donalda Trumpa decyzji o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

Skazani mężczyźni nie przyznali się do winy. Dotąd są jedynymi osobami, którym postawiono zarzuty w tej sprawie. (PAP)