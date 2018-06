Chcą już głowy Nawałki. Tego żąda piłkarz „srebrnej drużyny”

Klęska na mundialu pociąga za sobą konsekwencje. Odezwały się już pierwsze głosy mówiące o dymisji Nawałki. Głowy selekcjonera zażądał były piłkarz Wojciech Kowalczyk.

Kowalczyk to były członek olimpijskiego teamu, który zdobył srebrny medal na olimpiadzie w 1992 r., reprezentant Polski, potem piłkarski ekspert przez kilka lat występujący w popularnym programie Cafe Futbol poświęconym piłce nożnej.

Kowalczyk na antenie radia Weszlo.fm powiedział, że Nawałka nie powinien być już w piątek trenerem reprezentacji Polski. Taką opinię wyraził w programie „Stan Mundialu”.

Wojciech Kowalczyk znany był zawsze z dość radykalnych opinii na temat futbolowego świata.

Reprezentacja Polski przegrała 0:3 z Kolumbią w swoim drugim meczu mistrzostw świata. Polacy stracili w ten sposób szansę na awans z grupy.

„W piątek, gdy się zameldujemy na Okęciu, to powinna być ostatnia konferencja Nawałki, gdzie poda się do dymisji. W piątek Nawałka nie powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski” – stwierdził Kowalczyk.

Trener naszego zespołu został przez niego obwiniony, że w czasie mecz, w przerwie nie dokonał zmian przy stanie 0:1, Jego zdaniem w drużynie grało 3 piłkarzy, którzy nie grali w trakcie sezonu, a ci, którzy wchodzili z ławki, nie byli lepsi.

Kowalczyk odniósł się też do gry Roberta Lewandowskiego: „To był dramat. To jest lider naszych eliminacji, ale nie Euro, czy mundialu. Na ważnych imprezach nie pociągnął drużyny za uszy. Ta drużyna, jak widzi słabego Lewandowskiego, to mówi: „myśmy też słabi”.

