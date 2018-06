Dramatyczna sytuacja ekonomiczna w Iranie. Niepokoje społeczne mogą doprowadzić do przewrotu [VIDEO]

Sytuacja ekonomiczna w Iranie jest coraz gorsza. Tamtejsza waluta śrubuje rekordy inflacji. Spodziewane są spore niepokoje społeczne i fale protestów, które mogą doprowadzić nawet do przewrotu.

„Dewaluacja irańskiej waluty osiąga rekordy. 1 dolar jest wart 9 tys. riali irańskich! Branże są na skraju bankructwa. To wywoła nową serię ogólnokrajowych strajków i protestów w Iranie, które mogą doprowadzić do #IranRegimeChange pod przewodnictwem #RezaPahlavi” – napisał na Twitterze Babak Taghvaee, dziennikarz, historyk, autor książek.

