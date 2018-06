Mały polski kibic i Kolumbijczycy. Film podbija internet [VIDEO]

Jeden ze szkockich internautów zamieścił na Twitterze wzruszające nagranie. Widzimy na nim młodego polskiego kibica, która po porażce Polski z Kolumbią płacze na ramieniu swojego ojca. Jak widzimy na nagraniu kibice południowoamerykańskiej reprezentacji próbują pocieszyć zapłakanego malca.

Po porażkach 0:3 z Kolumbią i wcześniejszej z Senegalem 1:2 biało-czerwoni z zerowym dorobkiem zamykają tabelę grupy H mistrzostw świata i stracili szansę na awans do 1/8 finału. W czwartek zagrają z Japonią na pożegnanie z turniejem.

Film z meczu Polska-Kolumbia zamieścił w sieci jeden ze szkockich kibiców. Na nagraniu widzimy małego polskiego kibica, który wspólnie z tatą oglądał mecz z trybun stadionu w Kazaniu.

Niestety reprezentacja Polski grała tak, że można było się popłakać jak malec na nagraniu. Po golu na 0-3 dla Kolumbii młody kibic już po prostu nie wytrzymał i się rozpłakał. Uspokoić go próbował ojciec.

I w tym momencie widać jak sympatycznie zachowali się kibice reprezentacji Kolumbii. Fani z Ameryki Południowej zaczęli pocieszać młodego kibica. W tym celu, czystą polszczyzną, zaczęli śpiewać: „Polska! Polska!”.

Poniżej nagranie.

Wee man was in tears after Poland getting eliminated from the World Cup. The Colombian fans were absolutely fantastic with him after the game – easily the best group of supporters I’ve ever sat with. Amazing support 👏🏼🇨🇴🇵🇱 #monpolska #fifaworldcup #colombia pic.twitter.com/r1s6JYYWLJ

— Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 24, 2018