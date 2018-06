PiS sierotą? Żadna frakcja nie chce ich w Europarlamencie. „Nie mamy zamiaru negocjować z partią, która…”

PiS w nowym Europarlamencie po wyborach w 2019 r. prawdopodobnie będzie w izolacji. Frakcja, do której chcieliby wstąpić, nie chce ich przyjąć.

PiS należy do frakcji Europejskich Konserwatyści i Reformatorzy. Ta frakcja jednak się rozpada. Brytyjczycy opuszczają Unię i nie będzie już ich w przyszłym Europarlamencie. Tworzenie frakcji z tylko z jedną partią (czeska ODS) nie ma sensu. Nie wiadomo też, czy obie partie zdobyłyby wystarczająca ilość mandatów, żeby móc tworzyć frakcję.

Czytaj też: Dramatyczna sytuacja chrześcijan w komunistycznym Wietnamie. Ograniczanie wolności słowa i aresztowania

W tej sytuacji mówi się, że PiS chciałby wstąpić do największej frakcji, jaką jest Europejska Partia Ludowa, kiedyś o profilu chadeckim.

Jednakże spotkał ich zimny prysznic. Szef tej frakcji Joseph Daul jednoznacznie wypowiedział się przeciwko przyjmowaniu Europosłów Prawa i Sprawiedliwości do EPL.

I vehemently deny the existence of ongoing or upcoming negotiations about @pisorgpl joining @EPP. EPP has no intention of negotiating w/ PiS who refuse to respect #RuleOfLaw in #Poland. @Platforma_org & @nowePSL are the only parties who represent EPP policies & EU values in 🇵🇱

— Joseph Daul (@JosephDaul) 20 czerwca 2018