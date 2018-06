Konkurs na największy sportowy debilizm wygrał Finn. A Max Kolonko pokócił się z Cenckiewiczem

Polska reprezentacja zakończy jutro swój udział w mundialu w Rosji na tarczy. Wyjaśnień, dlaczego tak się stało jest multum. Jedne rozsądne – inne całkiem głupie. Wybraliśmy to, któremu słusznie należy się określenie „debilne”.

Pierwsze miejsce bez wątpienia należy się dla pewnego profesora z Finlandii, który orzekł, że przyczyną naszej klęski jest… biały kolor polskich piłkarzy. Oczywiście wiadomo o co tak naprawdę chodzi – Polakom należała się klęska bo są zbyt biali jak na ciemno dość obecnie standardy unijne:

Poland has a population of almost 40 million people. And the team is all white? That’s not a winning concept. #POLCOL

— Kimmo Grönlund (@kimgron) 24 czerwca 2018