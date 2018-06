„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

KS. ISAKOWICZ-ZALESKI: ZBOJKOTUJĘ REFERENDUM DUDY: – Nie będę wspierał żadnych działań prezydenta, jeżeli nie potrafi zachować się jak człowiek honoru i nie ma odwagi powiedzieć prawdy o ludobójstwie – deklaruje kapelan rodzin kresowych ks. Isakowicz-Zaleski. – Konsekwentnie odmawia spotkania z rodzinami. Niech sam sobie organizuje referendum i szuka środowisk, które za nim pójdą. Niepójście jest także wyrażeniem swojej woli przez obywateli. A przecież liczy się frekwencja – dodaje. Cały wywiad z ks. Isakowiczem czytaj na str. XVII.

FEMINISTKI PRZECIW POLSCE NA MUNDIALU: Dlaczego polska lewackość ma twarz kobiety? Nałożyły się na to dwa zjawiska. Po pierwsze – to, że kobiety tradycyjnie mają w Polsce mocną pozycję. Po drugie – to, że kobiety są obecnie proletariatem zastępczym dla światowego lewactwa. Niestety doprowadziło to karykaturalnej nadreprezentacji kobiet w polskich środowiskach lewackich. A ta nadreprezentacja z kolei doprowadziła do powstania prawdziwej studni absurdów. Najlepsze z nich objawiły się z okazji piłkarskich Mistrzostw Świata. Czytaj na str. VIII.

KRAJ

● Anty-matki-Polki – Leszek Szymowski

● Delfin i leszcze – Jan Piński

● Pan prezydent sobie zakpił – Stanisław Michalkiewicz

● „Czekaj tatka latka” – czyli poważnie o referendum konstytucyjnym – Marian Miszalski

● Prezydent Duda zdradził środowiska kresowe – z ks. ISAKOWICZEM-ZALESKIM rozmawia Rafał Pazio

● Niemcy chcą odzyskać wpływy z reklam – Tomasz Cukiernik

● Kłamstwo wyborcze – Jan Piński

● Kochanka operacyjna? – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● USA: Zwiedzamy lokalny Fed – Natalia Dueholm

● Francja: „Aquarius” topi imigrację – Bogdan Dobosz

● Białoruś: Znowu w objęciach Matuszki – Marek A. Koprowski

● USA-KRLD: Szczyt w Singapurze – kulisy dyplomacji – Natalia Dueholm

● Niemcy: Demokratyczne spory – Tomasz Mysłek

● Kazachstan: Zaczęło iskrzyć – Antoni Mak

PUBLICYSTYKA

● Kolejny kryzys przybliża koniec euro – Independent Trader

● Historia: Zaczął od zabicia sołtysa – Marek A. Koprowski

● Dla kogo polskie ordery? – Tadeusz M. Płużański

● Socjalizmem w postkomunizm – Jakub Wozinski

● Konto ponad wszystko – Independent Trader

● Dążą do centralizacji kraju – z PATRYKIEM HAŁACZKIEWICZEM rozmawia Rafał Pazio

v Profesor kontra hejterzy – Andrzej Buller