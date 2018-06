Polacy znów ruszyli pod K2! Andrzej Bargiel chce zjechać na nartach z najtrudniejszego ośmiotysięcznika

Uchodzący za najbardziej honorny ośmiotysięcznik szczyt K2, nie został pozostawiony przez Polaków na długo. Ledwie w marcu zakończyła się nieudana dramatyczna zimowa wyprawa na wierzchołek a już w jego okolicach przebywa nowa polska ekipa. Jej gwiazdą jest zakopiańczyk Andrzej Bargiel, który chce zjechać z góry na nartach.

To dokończenie projektu, który nie powiódł się przed rokiem. Tym razem wszystko jest zapięte na ostatni guzik i Bargiel zapowiada, że liczy na sukces.

Już w piątek ponownie wyruszam do Karakorum. Moim celem jest dokończenie projektu #K2SkiChallenge czyli zjazd na nartach z K2 – drugiego najwyższego szczytu ziemi – 8611 m. Zapraszam do śledzenia relacji ! pic.twitter.com/XDzCfpBmyD

Tradycyjnie wyprawa rozpoczyna się od aklimatyzacji, która ma zostać przeprowadzona na niższym pobliskim ośmiotysięczniu – Gasherbrumie. Ekipa dotarła już w jego okolice.

Dotarliśmy do bazy pod Gasherbrum II, gdzie przeprowadzimy aklimatyzację 😎 wysokość ~ 5000m. Ciepło nie jest, bo termometr wskazuje -10 stopni C. Pogoda sprzyja, więc szykujemy się do akcji górskiej ✊🏻 #SiłaŻubra @BankPekaoSA @SobieslawZasada

Fot. @marekogien pic.twitter.com/lfIivaWsaw

— Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) 25 czerwca 2018