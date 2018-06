Premier Ukrainy Hrojsman szczerze o Rosji: nigdy nie odwracajcie się do niej plecami, bo otrzymacie cios

Nigdy nie odwracajcie się do Rosji plecami, gdyż zawsze zostanie to wykorzystane przeciwko wam – ostrzegł we wtorek premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po spotkaniu w Kopenhadze z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem.

Tematem ich rozmów była m.in. sprawa budowy rurociągu Nord Stream 2. Rasmussen oświadczył, że ta kwestia powinna być omawiana na poziomie ogólnoeuropejskim – doniosła agencja Interfax-Ukraina.

„Nigdy nie odwracajcie się do Rosji plecami, bo gdy tylko to zrobicie, otrzymacie cios w plecy. Właśnie dlatego stoimy dziś ramię w ramię, by bronić Europy na wschodnich granicach Ukrainy” – powiedział Hrojsman na wspólnej konferencji prasowej.

Rasmussen zaapelował, by sprawą Nord Stream 2 zajęły się wszystkie państwa europejskie. „Sama Dania nie może rozwiązać tego problemu. Przeprowadziłem przez parlament ustawodawstwo, które pozwoli nam na dopełnienie polityki zagranicznej i jej unormowanie. Pozwoli to nam na zawetowanie albo na zatrzymanie realizacji tego projektu na płaszczyźnie prawnej” – powiedział Rasmussen.

„Musimy przenieść tę kwestię na poziom ogólnoeuropejski, poziom wszystkich państw europejskich, o czym cały czas mówię” – podkreślił premier Danii.

Dania przyjęła w 2017 roku ustawę dopuszczającą możliwość zablokowania planowanego przebiegu rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 przez jej wody terytorialne. Z jego pomocą Rosja zamierza przesyłać gaz do Niemiec z ominięciem Ukrainy.

Duńska ustawa zezwala rządowi na odrzucanie projektów rurociągów ze względu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub polityki zagranicznej. Planowana trasa Nord Stream 2 wchodzi na wody terytorialne Danii koło Bornholmu, omijając akwen, na którym zatopiono po wojnie znaczne ilości niemieckiej broni chemicznej.

Hrojsman i Rasmussen przeprowadzili rozmowy w związku z odbywającą się w Kopenhadze międzynarodową konferencją dotyczącą reform na Ukrainie. Konferencja z udziałem przedstawicieli ponad 40 państw, wśród nich szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza, potrwa do środy. (PAP)

