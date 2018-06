Rosjanie prowokują NATO. Dwa rosyjskie okręty ruszyły w kierunku wybrzeża Wielkiej Brytanii. Do akcji wkroczył RAF

Rosjanie testują obronę NATO. Royal Navy zlokalizowała rosyjskie okręty na Morzu Północnym. Para korwet zbliżyła się do wybrzeża Norfolk – podała brytyjska marynarka.

Brytyjczycy zlokalizowali dwa rosyjskie okręty wojenne, które manewrowały na Morzu Północnym blisko Kanału La Manche – przekazała Royal Navy.

HMS Montrose, fregata typu 23 z Plymouth, rozpoznała rosyjskie korwety Boikiy i Stoikiy, które wypłynęły z bazy na Morzu Bałtyckim.

„Po przepłynięciu przez większą część Morza Północnego, korwety radykalnie zmniejszyły prędkość i powoli ruszyły w kierunku północnego wybrzeża Norfolk” – taki komunikat przekazała brytyjska marynarka wojenna.

Nie podano szczegółów na temat tego, co miało miejsce po podejściu rosyjskich statków do wybrzeża Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że do akcji wkroczył RAF, który zaangażował helikopter by ten obserwował i fotografował rosyjskie okręty.

Rosyjskie korwety zawierają technologię stealth. Przeznaczone są do działania w regionach przybrzeżnych, mają możliwości zwalczania okrętów podwodnych i statków.

Królewska Marynarka Wojenna jest często testowana przez Rosjan w pobliżu wybrzeża Wielkiej Brytanii, warto tutaj przypomnieć chociażby operację eskortowania dymiącego lotniskowca Admirała Kuzniecow.

Źródło: „The Independent”