Rządowi grabieżcy chcą nowego podatku! Oczywiście wszystko dla naszego dobra

Nasz rząd zastanawia się jak walczyć z problemem otyłości, który ich zdaniem jest „problemem społecznym”. Jak zwykle wymyślili, że najlepszym pomysłem na walkę będzie kolejny podatek! Według resortu zdrowia dobrym pomysłem byłoby nałożenie podatku od cukru. Wszytko dla naszego dobra…

Podatek od cukru oznaczałby wyższe ceny zawierających go produktów. Miałoby to stanowić zachętę do zdrowszego trybu życia i ograniczenia cukru w diecie.

–”To jest jak akcyza na papierosy. Należy iść w tym kierunku. Otyłość wśród Polaków jest wysoka. Dlaczego nie walczyć z nią przez podwyższenie cen?” – powiedział w rozmowie z „Super Express” wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Od kwietnia tego roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii obowiązuje nowy podatek od cukru zawartego w słodzonych napojach. Za każde 100 ml napoju, w którym jest ponad 5 gramów cukru, trzeba zapłacić 22 pensy więcej (plus VAT). A jeśli cukru w 100 ml płynu jest ponad 8 gram, to nowy podatek wynosi aż 29 pensów.

Nowy podatek w Wielkiej Brytanii ma walczyć z otyłością i wywołanymi nią chorobami, np. cukrzycą typu 2 lub zaburzeniami metabolizmu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, podatek od cukru powinien wynosić co najmniej 20 proc. ceny zawierającego go produktu.

A wystarczyłoby zlikwidować państwową służbę zdrowia. Kiedy każdy musiałby zapłacić z własnej kieszeni za lekarza, wtedy od razu zacząłby dbać o zdrowie. A jeżeliby nie dbał to tylko jego problem, a nie „problem społeczny”. Niestety nasze państwo leczy nas pod przymusem, zabierając pod przymusem na to pieniądze i dlatego każdy grubas jest „problemem społecznym”, a nie swoim własnym.

