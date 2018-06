Uwaga! Nie będzie użytkowania wieczystego. Będzie kataster?

Użytkowanie wieczyste gruntów wykorzystywane na cele mieszkaniowe będzie przekształcone we własność – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Czy to dobra wiadomość dla właścicieli mieszkań? Nie wiadomo. Bo wpływy dla gmin mają być na tym samym poziomie.

Najważniejszą korzyścią dla właścicieli lokali będzie przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Efektem przyjętej dziś przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Rząd przyjął projekt ustawy przygotowany w MIiR

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wzmacnia prawa osób zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste.

„Dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego społeczeństwa. Na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomości – do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi, pod budynkami wielolokalowymi – w prawo własności” – mówił minister Jerzy Kwieciński.

To rozwiązanie problemów z przekształcaniem udziałów w prawie użytkowania wieczystego, związanych z odrębną własnością lokali w udziały w prawie własności gruntu, w przypadku zabudowy nieruchomości budynkami wielolokalowymi na cele mieszkaniowe.

Korzyści z przekształcenia ustawowego

Oczekiwanym efektem ustawy jest wzmocnienie poczucia stabilizacji prawnej osób zamieszkujących na gruntach publicznych poprzez przekazanie tym osobom najsilniejszego prawa do gruntu, na którym mieszkają i gospodarują. Nastąpi stopniowa likwidacja użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

„Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. To ok. 2,5 mln domów i mieszkań. Jesteśmy na to przygotowani, zabezpieczyliśmy również środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie” – dodał wiceminister Artur Soboń.

Ustawa znacząco wpłynie na stabilizację sytuacji osób zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, gdyż obecnie osoby te napotykają na poważne trudności przy realizacji roszczenia o przekształcenie praw do gruntów, przyznanego obowiązującą ustawą z 29 lipca 2005 r. spowodowane składaniem sprzeciwów wobec przekształcenia przez niektórych mieszkańców danego budynku wielolokalowego. Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu wyeliminuje dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym.

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe będą na własność

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym dotychczasowym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego, a także zapewnienie waloryzacji opłat po przekształceniu. Innymi słowy nowi właściciele gruntów, na samym „posiadaniu" nic nie zyskają finansowo.