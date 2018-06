Większość Amerykanów popiera budowę muru na granicy. Chce także natychmiastowego odsyłania nielegalnych imigrantów do kraju pochodzenia

Amerykańska stacja telewizyjna CBS przeprowadziła badania opinii publicznej, z których wynika, że 51% Amerykanów popiera idee budowy muru na granicy z Meksykiem. 48% chce by do kraju odsyłano całe rodziny schwytane na próbie nielegalnego dostania się do Stanów Zjednoczonych.

32% Amerykanów uważa, że budowa muru na południowej granicy to dobry pomysł, i że konstrukcja powinna byc ukończona na całym odcinku. 19% popiera budowę, anwet jesli miałaby być nieukończona. Tylko 49% sądzi, że budowa muru oddzielającego od Meksyku to zły pomysł.

To dla Demokratów szokujące wyniki, które z historii o dzieciach oddzielanych na granicy od swych rodziców – nielegalnych imigrantów uczyniły oręż propagandowy do walki z Trumpem.

Jeszcze smutniejsze dla Demokratów są wyniki innych badań. 48% Amerykanów uważa, że rodziny, w tym dzieci, schwytane na nielegalnym przekraczaniu granicy, powinny być deportowane do kraju swego pochodzenia. 11% zaś chce by dorośli byli aresztowani, a dzieci przebywały z nimi w miejscu odosobnienia.

Tylko 21% uważa, że rodziny z dziećmi powinny być wypuszczane, a potem być wzywane na rozprawę. Tak właśnie postępowała administracja za czasów Obamy. W praktyce nikt z wypuszczonych nie stawiał się na rozprawie, tylko znikał gdzieś w USA.

Badania przeprowadzono w dniach 21-22 czerwca, a więc po opublikowaniu zdjęć i nagrań pokazujących dzieci oddzielane od swych rodziców na granicy. Szybko okazało się, że wiele z tych zdjęć było zmanipulowanych, a większość dzieci trzymanych w ośrodkach przy granicy przekraczało ją samotnie, albo w towarzystwie przemytników, którzy wykorzystywali je jako „tarcze” do ochrony przed amerykańskimi służbami granicznymi.

