17 stanów wystąpiło przeciwko rządowi USA. Obłuda i zakłamanie demokratów

17 lewicowych stanów USA, w tym m. in. stany Nowy Jork, Kalifornia i Waszyngton, wystąpiło we wtorek na drogę sądową przeciwko administracji prezydenta Trumpa domagając się zaprzestania „okrutnej i bezprawnej” polityce dzielenia rodzin migrantów. Polityce, którą wprowadził lewacki murzyn Barrack Obama, a Donald Trump właśnie ją zmienił.

W pozwach wniesionych do sądów federalnych władze tych tych lewackich stanów domagają się zaprzestania polityki niewpuszczania do USA na granicy z Meksykiem osób ubiegających się o azyl.

Rozporządzenie prezydenta z 20 czerwca, w którym polecił on zaprzestania polityki rozdzielania rodzin migrantów obłudni demokraci określili jako „iluzoryczne”. Wskazali, że Trump nic nie wspomniał o rodzinach już rozdzielonych a nieco później zaapelował o szybkie deportowanie migrantów. Zapomnieli w tych swoich przesiąkniętych nienawiścią umysłach, że za to wszystko odpowiada ich lewacki guru Barrack Obama, który osiem lat siedział w Białym Domu i nie zrobił nic. Dopiero Donald Trump to zmienił.

Politykę władz federalnych wobec migrantów określono jako „sprzeczną z konstytucją USA”. „Polityka (dzielenia rodzin) i związane z nią działania administracji wyrządziły poważne szkody stanom i ich mieszkańcom” – podkreślono w pozwach.

Prokurator generalny stanu New Jersey Gurbir Grewal określił politykę dzielenia rodzin jako „po prostu okrutną”.

„Wydaje się, że każdego dnia administracja wydaje nowe, sprzeczne polecenia i sprzeczne uzasadnienia. Ale nie możemy zapominać, że w grę wchodzą losy żywych ludzi” – dodał.

Prokurator generalna stanu Nowy Jork Barbara Underwood oświadczyła, że wiele dzieci migrantów przetrzymywanych w zamkniętych ośrodkach cierpi na depresje, choroby psychiczne i ma skłonności samobójcze.

Według danych władz federalnych, w zamkniętych ośrodkach przebywa obecnie 11.800 dzieci migrantów.

Tymczasem przebywający w Brazylii wiceprezydent USA Mike Pence ostrzegł na konferencji prasowej nieudokumentowanych imigrantów aby „nie ryzykowali życia ich dzieci” próbując przedostać się do USA nielegalne. „Jeżeli nie możecie przyjechać legalnie, nie przyjeżdżajcie w ogóle” – powiedział Pence. (PAP)