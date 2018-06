Asteroida, dwa razy większa od Polski, widoczna gołym okiem na niebie

Ogromna asteroida, ponad dwukrotnie większa od Polski jest tak blisko Ziemi, że widać ją gołym okiem.

Asteroida Colossal, która jest ponad trzykrotnie większa od Wielkiej Brytanii dotarła tak blisko Ziemi, że jest widoczna w nocy gołym okiem na niebie zarówno na północnej, jak i południowej półkuli.

Asteroida mierzy ponad 310 mil kwadratowych (800 000 kilometrów kwadratowych), czyli 50 razy więcej niż meteor, który unicestwił dinozaury. Obiekt jest znany jako 4 Vesta lub Vesta, jest tak duży i jasny, że ​​można go dostrzec, mimo że jest oddalony o 106 milionów mil.

Można go zobaczyć na nocnym niebie w pobliżu Marsa, Saturna i konstelacji Strzelca. Na szczęście, NASA twierdzi, że asteroida nie zbliża się do Ziemi i nie ma szans w nią uderzyć.

Będzie widoczny na nocnym niebie do 16 lipca. Vesta pochodzi od bogini ogniska domowego i rzymskiej mitologii. Asteroida jest jedną z największych znanych ludzkości i obecnie znajduje się w pasie asteroid.

Pojawi się na nocnym niebie jako słabo widoczna żółta kropka.

Ogromna asteroida będzie łatwa do zauważenia w porównaniu do innych skał kosmicznych, ponieważ jej powierzchnia odbija więcej światła niż księżyc.

Asteroida była ostatnio widoczna na nocnym niebie w 2011 roku. Vesta jest drugim co do wielkości kawałkiem skał krążącym wokół pasa asteroid. Największy jest Ceres, który został niedawno sklasyfikowany jako planeta karłowata.Saturn i Mars będą również w pobliżu i będą widoczne gołym okiem od teraz do połowy lipca.

Źródło: „Daily Express”