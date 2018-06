Jacek Wilk: „Niech Żyje nam stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie”! [VIDEO]

Poseł partii Wolność, Jacek Wilk, odniósł się do tchórzliwego wycofania się przez rząd PiS z części przepisów niedawno znowelizowanej ustawy o IPN. Jego zdaniem jest to efekt nacisku obcych państw i jest to skandaliczne.

Bardzo źle się stało, że Sejm, większość posłów, zamiast działać racjonalnie, to pod wpływem obcych nacisków się z tej ustawy wycofał – ocenia Jacek Wilk.

Partia rządząca będzie teraz określana jako stronnictwo Amerykańsko-Żydowskie, bo te interesy teraz realizuje – dodaje.

Niech żyje niemilosciwie nam panujące Stronnictwo Amerykańsko-Zydowskie — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) June 27, 2018

