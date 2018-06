Labnauer bez litości o swoim byłym liderze. „Petru jest pożytecznym idiotą PiS”

Katarzyna Labnauer ma już dość swego mistrza? „To co robi Ryszard Petru, to jest pożytecznym idiotą PiS, szkodzi koalicji obywatelskiej” – powiedziała w środę na antenie Radia Plus załamana liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

„Ryszard Petru jest poza partią, w związku z tym być może niedługo poza polityką” – mówiła.

„Szkoda, że tak się stało. Wydaje mi się, że to, co robi, oznacza, że jest pożytecznym idiotą PiS, ponieważ szkodzi Koalicji Obywatelskiej, która ma szanse rzeczywiście zawalczyć z PiS-em w najbliższych wyborach” – wyjaśniała.

„Każdy, kto dzieli w tej chwili, każdy, kto działa na rozdrabnianie się po stronie opozycji, działa na rzecz PiS-u, daje pewien prezent PiS-owi” –powiedziała na antenie Radia Plus Katarzyna Lubnauer.

To nie jest pierwszy spór między nimi. Konflikt przybrał na sile pod koniec listopada, kiedy Lubnauer pokonała Petru w wyborach na szefa partii. Od tego momentu ich relacje można delikatnie nazwać skomplikowanymi.

