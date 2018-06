Max Kolonko atakuje. Na celowniku m.in. Lewandowska, Kaczyński, Cenckiewicz, Gmyz, Kurski

Mariusz Max Kolonko atakuje wszystkich po kolei. Zaczęło się od polskich piłkarzy, przez Anię Lewandowską, aż do PiS-u, TVP i jej prezesa. W skrócie – Kolonko wszystkich „wyśle w kosmos”.

Może lepiej przestać robić z narodu frajerów w tych postach i zacząć wreszcie strzelać gole, proszę powiedzieć mężowi. albo to albo lecicie w kosmos razem z ta swoja „jedna wielka drużyna” pani # Lewandowski # WorldCup – tym chamskim i ignoranckim komentarzem odniósł się do wpisu żony kapitana biało-czerwonych, która chciała podnieść na duchu polski zespół po porażce z Senegalem.

Później cały czas w klimacie mistrzostw świata przyszedł czas na TVP. Telewizji zarzucił, że zbyt mocno promowała występ Polaków. Stwierdził, że to PiS i Jarosław Kaczyński stoją za porażką podopiecznych Adama Nawałki… Nie obyło się bez hucznych pogróżek.

Jak głupim trzeba być żeby mając tak marny zespół i tak nikłe szanse na zwycięstwo dawać propagandowa szopkę w prime time i robić z siebie klaunów. PIS/Kaczynski odpowiadacie za kompromitację Polski na World Cup.Ta sama “jedna wielka polska drużyna” wyśle was w kosmos na wyborach – skomentował ramówkę TVP podczas mistrzostw.

Następnie przyszedł czas na dziennikarza TVP Cezarego Gmyza i prezesa Jacka Kurskiego. Temu pierwszemu dostał się za krytykę i przytyki w stronę Kolonki. Max temu drugiemu nakazał „trzymać swojego kundla na smyczy”. Dziennikarz żyjący w Stanach zagroził, że jeśli szef telewizji się do tego nie dostosuje to może mieć problemy.

Panie @ KurskiPL trzymaj pan swego kundla w budzie i na smyczy. Albo to albo zacznę Mówić Jak Jest o Panu i TVPdezInfo ze się wam znowu kura w studiu zesra. Do tej soboty ma Pan deadline na kaganiec. Czas start. @ pisorgpl @ kaczynski_pis – wystosował szaleńczy apel do prezesa Kurskiego.

Na irracjonalne zarzuty, że to Kaczyński jest winny blamażu na mundialu zareagował historyk i autor książek Sławomir Cenckiewicz, który skwitował zarzut krótko – „zwariował”, to rozwścieczyło Kolonkę.

Panie C., potrzebuje do programu MaxTV: czy jest pan wnukiem Ubeka czy synem, bo na Pana TT podają ze wyparł się pan ojca a nie dziadka. 2 na czym to wyparcie polegało? Bo np Krasko zaprosił proboszcza i odkazili mu pomieszczenia, czy tez wybrał Pan klasyczna metodę voodoo? – zripostował charyzmatyczny dziennikarz.

why don't you stop bullshitting people and start scoring. Moze lepiej przestac robic z narodu frajerow w tych postach i zaczac wreszcie strzelac gole, prosze powiedziec mezowi. albo to albo lecicie w kosmos razem z ta swoja "jedna wielka druzyna" pani #Lewandowski #WorldCup pic.twitter.com/cNA7xYNRba — maxkolonko (@maxkolonko) June 20, 2018

Jak głupim trzeba być żeby mając tak marny zespół i tak nikłe szanse na zwycięstwo dawać propagandowa szopkę w prime time i robić z siebie klaunów. PIS/Kaczynski odpowiadacie za kompromitację Polski na World Cup.Ta sama “jedna wielka polska drużyna” wyśle was w kosmos na wyborach pic.twitter.com/6mZ6yVtnyg — maxkolonko (@maxkolonko) June 25, 2018

Panie @KurskiPL trzymaj pan swego kundla w budzie i na smyczy. Albo to albo zaczne Mowic Jak Jest o Panu i TVPdezInfo ze sie wam znowu kura w studiu zesra. Do tej soboty ma Pan deadline na kaganiec. Czas start. @pisorgpl @kaczynski_pis pic.twitter.com/tvAHmFGhhV — maxkolonko (@maxkolonko) June 27, 2018

boTT tonajglupszy wynalazek milenijnego pokol. gdzie wypow. limituje liczba liter. Takiego limitu nie maja dupki z OdRzeczy i moga sprawdzic zanim rzuca sensacje. Inni artysci pisali niedawno:"Kolonko Obraza.Wyjasnia dlaczego znienawidzil PIS" tak mi sie urabia fakeimage.NOT NICE — maxkolonko (@maxkolonko) June 27, 2018

no, teraz musi. "Porzadny gosc" nigdy nie napisze ze "zwariowalem" bo mowie jak jest — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

to pisz to chlopie do Ciencikiewicza i OdRzeczy ja nie wiem kto to jest wiec sprawdzam u zrodla pic.twitter.com/2PHkBsUQI9 — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

prosze nie przychodzic do mnie na MaxTV please , tam jestesmy lojalni wobec siebie a nie ubecji. Btw ta biala koszula wykardowana umiejetnie nalezy do Reszczynksiego dzis OdRzeczy, dzis Cenkiewicz, dzis Lisiicki ex Rzeczpospolita dzis ubecja – czynna w 80% w polskich mediach pic.twitter.com/4d13ZyMgMM — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

Panie C., potrzebuje do programu MaxTV: czy jest pan wnukiem Ubeka czy synem, bo na Pana TT podaja ze wyparl sie pan ojca a nie dziadka. 2 na czym to wyparcie polegalo? Bo np Krasko zaprosil proboszcza i odkadzili mu pomieszczenia, czy tez wybral Pan klasyczna metode voodoo? — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

Cenckiewicz nie identyfikuje sie z dziadkiem ubekiem? Brawo! Krasko wyparl sie dziadka komucha? Brawo! Cienki-kiewicz i Zezowaty Piotrus maja ubecje w genach dlatego jeden identyfikuje a drugi zezuje na lewo z ekranu. To jest marksizm genetyczny(vs kulturowy)Ale Polacy bija brawo — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

tak tak juz wiem to ten Cenckiewicz wnuk Ubeka, sorry za Centkiewicza, choc pisal lepsze bajki od tego wnuka. btw Darek Rosati jest spoko. Jak go jakis Ubek ruszy to ruszymy Ubeka just keep in mind #R — maxkolonko (@maxkolonko) June 26, 2018

artysci z OdRzeczy- Kopiujecie chociaz posty z FB gdzie nie ma ograniczen miast ladowac Narod soundajtami. Nie proscie mnie wiecej o wywiad zeby sprzedawac wasze mialka gazetke .I wsadzcie sobie wasza nagrode w dupke, Zwracam wam ja bo nie zaslugujecie na to zeby ja przyznawac — maxkolonko (@maxkolonko) June 25, 2018

Zobacz: Szokujące zdjęcie obiegło świat! Poszedł na śmietnik, znalazł martwe dzieci, umył ich ciała i pochował [DRASTYCZNE ZDJĘCIE]