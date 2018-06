Netanyahu: Jestem bardzo zadowolony ze zmian w ustawie. Polska i Izrael znów są przyjaciółmi

Po godzinie 18 Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie o IPN, czyli wycofanie się przez Polskę z przepisów, które nie podobały się stronnictwu Amerykańsko-Żydowskiemu. Jestem bardzo zadowolony ze zmian w ustawie – powiedział Netanyahu.

Przypomnijmy, że dziś rano premier Morawiecki złożył projekt zmian w ustawie, później zostało to błyskawicznie (bez debaty) przepchnięte przez Sejm i Senat, a na koniec podpisał ją Prezydent Andrzej Duda. Na koniec dnia zmiany skomentowali premierzy Morawiecki i Netanyahu.

Wydarzenie to było ewenementem, nie często zdarza się, by premier obcego państwa komentował zmiany w ustawie w innym kraju. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest, by dbać o pamięć o ofiarach Holokaustu – mówił premier Izraela.

Benjamin Netanyahu podziękował polskiemu zespołowi, który pracował nad zmianami. Jestem bardzo zadowolony ze zmian, które przyjął polski parlament – dodawał.

Izrael i Polska są przyjaciółmi od wielu lat i współpracujemy ze sobą na arenie. Więzi z Polską dla nas bardzo ważne – mówił Netanyahu.

Na koniec Netanyahu stwierdził, że II Wojna Światowa „była straszną zbrodnią popełnioną przez III Rzeszę”. Za fakt, że tym razem przyznał prawdę historyczną, chyba warto było zmienić ustawę!

