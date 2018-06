Winnicki masakruje PiS: „Rząd, który miał wstać z kolan, dzisiaj pełza przed środowiskami żydowskimi i banderowcami” [VIDEO]

Winnicki masakruje PiS: „Rząd, który miał wstać z kolan, dzisiaj pełza przed środowiskami żydowskimi i banderowcami. I taka jest prawda. Taka jest prawda, którą większość patriotycznego elektoratu widzi na wasz temat” – powiedział w Sejmie poseł Robert Winnicki.

Podczas obrad sejmu, Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zgłosił wniosek formalny o odroczenie posiedzenia Sejmu zwołanego w trybie pilnym przez rząd w celu procedowania nowelizacji ustawy o IPN.

„Rząd, który miał wstać z kolan, dzisiaj pełza przed środowiskami żydowskimi i banderowcami. I taka jest prawda. Taka jest prawda, którą większość patriotycznego elektoratu widzi na wasz temat” – grzmiał Robert Winnicki.

„Nie tylko kłamaliście ws. imigrantów, których przyjmujecie setki tysięcy, w tym dziesiątki tysięcy muzułmanów, ale to co dziś wyprawiacie na tej sali, jak kneblujecie debatę publiczną, jak wycofujecie się z ważnej ustawy, jak nierówno traktujecie Polaków w stosunku do zapisów, które są w tej ustawie o IPN, w stosunku do kłamstwa oświęcimskiego, to jest granda i to jest skandal!”– podkreślał polityk.

PiS pełza przed środowiskami żydowskimi i banderowcami gwałcąc przy tym wszelkie zasady procedowania ustaw. Hańba, zdrada, głupota i tchórzostwo. https://t.co/vzvrrSLaNi — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) June 27, 2018

