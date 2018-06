Zaskakujące słowa Bońka! Piłkarzom przeszkadza, że muszą grać przy Lewandowskim? „Sukcesy zmieniły reprezentację”

Po kompromitującym występie polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Rosji wszyscy zastanawiają się, co było tego przyczyną. Pojawiają się głosy dotyczące podziałów w kadrze i złego przygotowania. Głos zabrał w końcu sam Zbigniew Boniek.

Do Rosji reprezentacja Polski nie leciała z wielkimi nadziejami, wszyscy liczyli jednak, że w przeciwieństwie do występów w 2002 i 2006 roku, tym razem uda się uniknąć kompromitacji. Stało się jednak inaczej i znów po dwóch meczach piłkarze wracają do domu.

W Polsce rozgorzała wobec tego dyskusja i wszyscy zastanawiają się nad tym, co mogło być tego przyczyną. Jedną z teorii było złe przygotowanie, eksperci zwracali uwagę, że piłkarzom reprezentacji Polski starczyło sił na 15-20 minut meczu z Kolumbią.

Na ten aspekt sprawy mogą zwracać uwagę słowa Michała Pazdana, który stwierdził, że przyjdzie jeszcze czas, by opowiedzieć o tym, jak wyglądały przygotowania. Z kolei według innego obrońcy, Macieja Rybusa, piłkarze trenowali w dwóch ustawieniach taktycznych i…nie wiedzieli jak grać.

Pojawia się jednak jeszcze jedna teoria, że w kadrze nastąpiły podziały. Niektórzy wskazują na to, że Robert Lewandowski żyje trochę poza kadrą. Mają na to wskazywać słowa o tym, że „reprezentanci dali z siebie wszystko”.

Interpretowane są one w ten sposób, że Lewandowski – gwiazda – uważa, że więcej nie mógł z siebie dać, bo nie miał odpowiednich zawodników do pomocy. Pojawiają się także głosy, że gdyby to piłkarze wybierali kapitana, to nie byłby nim Lewandowski.

Teraz głos w tej sprawie zabrał prezes PZPN, Zbigniew Boniek: Kadra zmieniła się przez ostatnie cztery lata. To są fajni chłopcy, ale wcześniej inny był poziom adrenaliny i myślenia o samym sobie. Sukcesy zmieniły reprezentację. Kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Robercie Lewandowskim, bo to była wartość dodana. Dzisiaj – muszę to powiedzieć ze smutkiem – niektórym to przeszkadza. Musimy to sobie jednak sami wyjaśnić w grupie.

