Żydzi już z nas się śmieją. „Presja na Polskę była skuteczna”. Posłowie Knesteu mówią, że jeszcze im mało!

Izraelczycy już z nas się śmieją co więcej chcą jeszcze więcej! Izraelscy dziennikarze nie mają wątpliwości. Warszawa ugięła się pod presją i znowelizowała ustawę o IPN. „Polska ugięła się”.

Izraelskie media od rana donosiły o pracach nad nowelizacją ustawy o IPN. Przepisy uchwalonej przez Sejm w styczniu br. noweli ustawy o IPN, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości w intencji walki ze sformułowaniami typu „polskie obozy śmierci”, wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. Krytykę zbyt dużą dla polskiego rządu…

Oto jak tą decyzję komentują izraelskie media. „Polska ugięła się” – informuje swoich czytelników hebrajskojęzyczny dziennika „Maariv”.

Redakcja „Jediot Ahronot” podkreśla, że krytyka i presja wywierane na Polskę zadziałały. Podobnego zdania jest dziennikarz telewizyjny Barak Ravid, który informując na Twitterze o nowelizacji ustawy o IPN napisał, że Polska podjęła decyzję „pod presją Izraela i USA”.

„Pod presją Izraela i Stanów Zjednoczonych Polska zmienia kontrowersyjny projekt ustawy o Holokauście i anuluje klauzulę odpowiedzialności karnej”.

BREAKING: Under Israeli and U.S. pressure Poland is amending the controversial Holocaust bill and canceling the criminal liability clause

