Polska wygrała z Japonią! Tradycji stało się zadość [VIDEO]

Polska wygrała swój pożegnalny mecz na mundialu z Japonią 1:0. Tradycji stało się zadość – ostatni mecz o honor zawsze wygrywamy.

W pierwszej połowie meczu najlepszą sytuację miał Kamil Grosicki. Piłka dotarła do linii bramkowej, ale w ostatniej chwili wybił ją japoński bramkarz.

We’re potentially never going to get closer to a #hcafc player scoring at the World Cup than that. Terrific header from Grosicki but that save was something else.

— James Richardson (@JR_Tiger) June 28, 2018