Strzelanina w redakcji gazety! Jest wielu rannych. Policja otworzyła ogień do napastnika w stolicy stanu Maryland

Do strzelaniny doszło w czwartek wieczorem w redakcji „Capital Gazette” w Annapolis, stolicy stanu Maryland. Są ofiary śmiertelne – poinformował telefonicznie telewizję Fox News tamtejszy szeryf Ron Bateman.

Lokalne media informują o czterech ofiarach śmiertelnych i o zatrzymaniu podejrzanego. Policja użyła broni.

Policja wyprowadziła ludzi z budynku, w którym znajduje się redakcja.

Według mediów trwa przeszukiwanie pomieszczeń w związku z podejrzeniem, że mogą się tam znajdować materiały wybuchowe. Mieszkańców wezwano, by nie zbliżali się do tego miejsca.

„Bandyta strzelał przez szklane drzwi do biura i ranił wielu pracowników. Nie mogę powiedzieć wiele więcej i nie chcę deklarować czy są ofiary śmiertelne, ale jest bardzo źle” – powiedział jeden ze świadków.

Uwięzieni w budynku ludzie wysyłali wiadomości: „Prosimy, pomóżcie nam!”

Prezydent Donald Trump został natychmiast powiadomiony o strzelaninie.

„Capital Gazette” jest jedną z najstarszych gazet w Stanach Zjednoczonych.

"'Please help us.' A chilling message from someone who says that they were inside that building," @adrianasdiaz says of intern who posted about shooting at Capital Gazette newspaper. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/T6r7zsba8A

— CBS News (@CBSNews) 28 czerwca 2018