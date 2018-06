Szef MSZ Węgier: Odrzucamy każdy system relokacji. Będziemy twardo bronić granic!

Węgry nie zgodzą się na żaden kwotowy system relokacji uchodźców – oświadczył ponownie szef MSZ Peter Szijjarto. W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” wyraził on gotowość współpracy z nowym rządem w Rzymie i z Austrią, by bronić granic UE.

W opublikowanym w czwartek wywiadzie Szijjarto zapytany o dziedziny współpracy z nowym rządem Włoch odparł, że oba kraje „łączy wspólny cel”, jakim jest „stanie na straży bezpieczeństwa narodów europejskich”.

Dodał, że Węgry chcą „ścisłej współpracy” z Włochami, Austrią i wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej.

Wyjaśniając wspólną strategię rządów tych krajów podkreślił: „Pierwszym krokiem jest ochrona zewnętrznych granic UE, morskich i lądowych oraz południowej granicy Libii”.

„Węgry, Polska, Słowacja i Republika Czeska dały już dowód solidarności w grudniu 2017 roku, zatwierdzając finansowanie drugiej fazy planu UE na rzecz ochrony granicy libijskiej na łączną kwotę 35 milionów euro” – dodał szef węgierskiej dyplomacji.

Szijjarto zaznaczył następnie: „Coraz więcej obywateli, partii i instytucji uznaje pilną potrzebę uczciwego podejścia do kwestii imigracji. My, Węgrzy jesteśmy wśród tych bardzo nielicznych w Europie, którzy nie zmienili swej linii od 2015 roku do dzisiaj”.

Minister spraw zagranicznych Węgier stwierdził też: „Stoimy na stanowisku, że nie powinniśmy importować kryzysu, ale nieść pomoc państwom, które jej potrzebują. Zamiast zachęcać ludzi do migracji trzeba pomagać im powrócić bezpiecznie do ich krajów”.

Szef węgierskiej dyplomacji zapytany o to, czy Budapeszt gotów jest zaakceptować kwotowy system relokacji osób ubiegających się o azyl, jeśli w UE dojdzie do kompromisu w tej sprawie, przypomniał : „W sprawie kwot mieliśmy referendum z wyraźnie negatywnym wynikiem”. „Tak samo jasny jest rezultat ostatnich wyborów” – dodał.

„Nigdy nie zrezygnujemy z prawa do decydowania o tym, kogo przyjmować na naszym terytorium. Kwotowy rozdział jest systemem ewidentnie katastrofalnym. Odrzucamy go w każdej formie” – powiedział Szijjarto. „Należy w sposób jasny potwierdzić, że na terytorium UE można dostać się tylko w legalny sposób”.

Szef MSZ zapytany o to, czy demokracja na Węgrzech i w krajach Europy centralnej jest zagrożona, oświadczył: „narody środkowej Europy są autentycznymi bojownikami o wolność; nigdy nie zrzekną się swoich praw”. „Uważamy takie zarzuty za ciężkie zniewagi” – tak Szijjarto odniósł się do uwagi gazety o „kulturze autorytarnej”.

„Na Węgrzech budujemy autentycznie chrześcijańską demokrację zgodnie z wolą ludu. Nasz wolny wybór zasługuje na szacunek wszystkich” – powiedział szef dyplomacji.

(PAP)