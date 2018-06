Trwa wyścig socjalistów w rozdawaniu zagrabionych pieniędzy. Kosiniak-Kamysz z PSL chce za cudze fundować obiady emerytom

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z „Super Expressem” zaproponował, by samorządy wprowadziły dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia obiady w barach mlecznych za 5 zł.

W pogoni za władzą PiS, PO i PSL będą prześcigały się w proponowaniu socjalistycznych, niemożebnie durnych pomysłów. Ciężko już za tym wszystkim nadążyć. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” szef PSL przypomniał sobie o starszych i zaproponował wprowadzenie Karty Seniora. Umożliwiałaby ona emerytom po 60. roku życia codzienny obiad za 5 złotych w barze mlecznym.

– To jest nasza propozycja dla całej Polski. Apeluję do wszystkich władz samorządowych w kraju o poparcie tego pomysłu i wprowadzanie Karty Seniora w każdej gminie. Dobrze odżywiony senior to senior, który nie będzie często chorował – mówi szef PSL.

Obiad taki miałby kosztować 5 zł.

Komentarz:

PO, PSL, Nowoczesna, PiS nie mówiąc już o zdeklarowanych lewakach mają zawsze jeden pomysł na rozwiązywanie różnych problemów. Zabrać pieniądze ludziom, ograbić ich, by politycy mieli co rozdawać, na co im się zachce. W ten sposób można kupować sobie elektorat.

PSL okradnie więc pracujących, by rozdać emerytom, kupi ich głosy i w ten sposób jakoś wpełznie do Sejmu. To cała filozofia stojąca za tym pomysłem. Pomijając kwestie ideologiczne, to jest to pomysł najzwyczajniej kretyński i nie do zrealizowania.

Kosiniak-Kamysz jest z PSL, ale najwyraźniej chyba nigdy na wsi nie był. Gdzie on znajdzie bary mleczne, albo jakieś restauracje na wsiach? Czy Kosiniak-Kamysz chce też organizować transport do większych miasteczek do barów mlecznych? A może jakiś lokalny działacz PSL i właściciel knajpy dostanie kontrakcik?

Kosiniak_Kamysz okazał się też aroganckim gnojkiem. Jego uzasadnienie do projektu: „Dobrze odżywiony senior to senior, który nie będzie często chorował” jest po prostu wstrętne. Dobrze se pan odżywiaj psa, albo świnie w swoim chlewie, żeby panu nie chorowały.

