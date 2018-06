Włosi ostrzegają Unię Europejską. Premier Conte ma nadzieję, że nie będzie musiał wetować postanowień unijnego szczytu

Premier Włoch Giuseppe Conte wyraził w czwartek nadzieję, że na szczycie UE nie będzie musiał zawetować jego konkluzji. Wcześniej źródła podawały, że Włochy zawetują ustalenia, jeśli zabraknie w nich zapisu o wspólnej odpowiedzialności za ratowanie migrantów.

Odnosząc się do tych doniesień, cytowanych w środę przez agencję Ansa, szef włoskiego rządu stwierdził po przybyciu do Brukseli na szczyt UE: „To możliwość, jakiej nie chcę rozważać, bo w przeciwnym razie dojdzie do rozwiązań, które nie będą wspólne”.

Odnosząc się do sprawy migracji i apeli Rzymu o udział krajów UE w rozwiązaniu kryzysu na tym tle, premier dodał: „W czasie spotkań, jakie odbyłem, otrzymałem wiele wyrazów solidarności”.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, oczekujemy, że te słowa zamienią się w czyny – powiedział Conte.

Unijny szczyt określił jako „przełomowy”. Zaznaczył, że oczekiwania Włoch opierają się „na zasadach, na jakich została założona Unia Europejska”.

Ansa, powołując się na źródła unijne, podała, że na szczycie zostaną podjęte próby wypracowania porozumienia w sprawie zbiorowej odpowiedzialności za przyjmowanie migrantów ze statków, czego domagają się Włochy. Chodzi o to, by nie byli oni przewożeni tylko do portów w tym kraju.

Drugą kwestią, w sprawie której konieczne jest porozumienie, są tzw. ruchy wtórne migrantów między krajami UE. Według źródeł cytowanych przez agencję, kraje, które nie przystąpią do porozumienia, mogą zostać wykluczone z układu Schengen.

Przed rozpoczęciem szczytu premier Conte spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

