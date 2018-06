Niemieccy posłowie chcą aresztowania przemytników ludzi i konfiskaty statków! Idą na wojnę z organizacjami udającymi, że pomagają uchodźcom

42 posłów do Bundestagu podpisało się pod doniesieniem przeciwko przemytnikom ludzi udającym organizacje pozarządowe ratujące uchodźców-rozbitków i zajmującym się przerzucaniem ich statkami do Europy. Politycy oskarżają ich o przestępstwa.

Inicjatorem doniesienia jest Petr Bystron, rzecznik komitetu spraw zagranicznych partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Oskarżenia wniesiono przecikwo pozarządowym organizacjom SOS Mediterranee, Sea-Watch, Sea-Eye i Mission Lifetime.

Doniesienie oparto m.in na relacjach kanadyjskiej dziennikarki Lauren Southern i organizacji Defende Europe. Członkowie AfD cytują też wpisy z Facebooka informujące o ataku lewaków na Maltańczyków, którzy sprzeciwiali się zawinięciu przemytniczego statku do portu na Malcie. Napastnikami mieli być działacze niemieckiej Antify, którzy stanowią też część załogi statku.

Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który wciąż utrzymuje otwarte granice dla nielegalnych imigrantów. Działalność tych NGO-sów, (organizacji pozarządowych – przyp. red.), która zachęca nielegalnych imigrantów, by ryzykowali swe życie w przeprawie przez Morze Śródziemne, musi być powstrzymana – powiedział Bystron.

Domagamy się od rządu maltańskiego aresztowania załóg Sea-Eye, Se-Watch 3 i Lifeline (statki przemytnicze – przyp. red.) i konfiskaty statków. My zaś składamy doniesienie o przemycie ludzi. To jedyny sposób, by zatrzymać nielegalnych imigrantów i zapobiec kolejnym utonięciom – dodał.

Członkowie AfD zarzucają też przemytnikom, iż na całym procederze zarabiają ogromne pieniądze.

SOS Mediterranée zarobiło w ciągu roku 4 miliony euro, inna organizacja 1,7 miliona, a mniejsze około ćwierć miliona – informuje rzecznik AfD.

Działacze Alternatyw oskarżają też lewicowych polityków. iż to oni doprowadzili do kryzysu imigracyjnego. Gdyby nie oni, nielegalni imigranci nie wiedzieliby, że na wybrzeżu Afryki czekają na nich statki przemytników.

