Znamy postanowienia unijnego szczytu w sprawie migracji. Nasza złota pani uspokojona

Nad ranem z czwartku na piątek po prawie 9 godzinach rozmów unijni liderzy porozumieli się w sprawie wniosków ze szczytu dot. migracji. „Liderzy 28-krajów porozumieli się na unijnym szczycie ws. wniosków ze szczytu, w tym migracji” – napisał na Twitterze szef RE Donald Tusk.

Szefowie państw i rządów ustalili, że uchodźcy z takich centrów będą podlegali relokacji do innych krajów, ale nie będzie kwot dla żadnego z państw, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. Gwarancji w tej sprawie domagała się Polska i kilka innych krajów unijnych m.in. z Grupy Wyszehradzkiej.

Ponadto szczyt poparł ustanowienie ośrodków dla osadzania migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym w krajach Afryki Północnej. Szefowie państw i rządów uzgodnili też kwestie finansowania funduszu na rzcz Afryki, w którym brakowało 500 mln euro.

Niemiecka kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że to dobry znak, iż przywódcom UE udało się znaleźć na szczycie wspólny język ws. migracji, ale głębokie podziały w tej kwestii utrzymują się nadal wśród państw członkowskich.

„Ogólnie rzecz biorąc, po intensywnej dyskusji na temat jednego z największych problemów Unii Europejskiej, jakim jest migracja, jest to dobry sygnał, że udało się uzgodnić wspólny tekst. (…) Nadal mamy dużo pracy, aby zbliżyć nasze poglądy” – powiedziała Merkel.

Satysfakcję z zawartego porozumienia wyraził też prezydent Francji Emmanuel Macron. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że udało się to dzięki wspólnej „europejskiej współpracy” przywódców. Podkreślił, że „28-ka” zgodziła się co do potrzeby posiadania w Europie specjalnych centrów, w których zarządzanoby migracją.

