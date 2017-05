Cywilizowani mordercy

Brytyjscy „lekarze” zaproponowali ostatnio Europejczykom nowy temat do dyskusji: eutanazja na noworodkach. Tak się akurat składa, że ta propozycja pojawiła się po głośnej aferze z kliniką aborcyjną w Barcelonie, gdzie dokonywano „zabiegu” na ośmiomiesięcznej ciąży.

Ja w zbieg okoliczności nie wierzę, choć byłbym równie daleki od wietrzenia w tym jakiegoś „internacjonalistycznego” spisku. Pojawienie się takich teorii i praktyk w dwóch krajach należących do tego samego kręgu cywilizacyjnego świadczy o pojawieniu się pewnej „tendencji” w kulturze i pewnej „idei” w świadomości. Wszystkie polemiki „aborcjonistów” i „eutanazjonistów” z obrońcami życia dotyczą zawsze tego samego problemu: co jest istotą ludzkiego życia? Co powoduje, że możemy powiedzieć: „to jest człowiek”? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie oczywiste, przynajmniej dla pogrążonej w dekadencji zachodniej cywilizacji. Nie jest to zresztą kwestia ani biologiczna, ani medyczna, lecz całkowicie i wyłącznie filozoficzna.

W klasycznej filozofii człowiek jest to istota obdarzona nieśmiertelną duszą i zdolna do myślenia, przy czym racjonalność jest znamieniem tejże nieśmiertelnej duszy. Dlatego właśnie św. Augustyn – podążając za Platonem – definiował człowieka wyłącznie jako „duszę” i trzeba było doczekać aż późnego Średniowiecza, aby św. Tomasz dopisał do tego także „ciało”. W sumie w filozofii klasyczno-chrześcijańskiej istotą człowieczeństwa jest dusza stworzona przez Boga i cechująca się racjonalnością. Należy podkreślić ważny fakt: taką samą duszę posiada zdrowy i dorosły człowiek, jak i znajdujące się w brzuchu matki nienarodzone dziecko, jak i stuletni staruszek, którego kontakt z otaczającą go rzeczywistością jest iluzoryczny.

Filozofia nowożytna problem ten postrzega inaczej. Już wstrętny jansenista Blaise Pascal w XVII wieku zdefiniował człowieka jako „myślącą trzcinę”. W formule tej ujawnia się istota problemu, który rozwinie następnie myśl Oświecenia oraz heglizm: istotą człowieczeństwa nie jest posiadanie niezbywalnej duszy, lecz myślenie. Istota, która nie potrafi myśleć, nie jest człowiekiem, lecz – w myśl filozofii Kartezjusza – maszyną, która je, rusza się, ale nie posiada tego, co Hegel nazwie mianem „samoświadomości”, którą uzyskuje się dzięki posługiwaniu się rozumem i możności myślenia abstrakcyjnego.

Zauważmy, że prowadzi to do fundamentalnego przeinaczenia odpowiedzi na pytanie: „kim jest człowiek”? Człowiekiem nie jest każdy z nas, lecz jedynie ten, kto myśli i posiada „samoświadomość” własnego jestestwa. Świadomość taką posiada zdrowy na umyśle, dorosły człowiek. Ale czy posiada ją dwumiesięczny płód w brzuchu matki? W myśl kartezjanizmu jest tedy wyłącznie maszyną. A więc można go „usunąć”. Stąd hasło postheglowskiej lewicy: aborcja!

Czy tylko niemowlę nie posługuje się rozumem? A stuletni staruszek opatrywany przez rodzinę? Czy on ma „samoświadomość”, co się z nim dzieje? No, to postheglowska lewica zaaplikuje mu zastrzyk i „skróci jego cierpienia”. Mamy tedy eutanazję. Ale – wracając do problemu postawionego przez brytyjskich „lekarzy” – czy trzymiesięczne dziecko posługuje się rozumem i ma „samoświadomość”? Nie, a więc można je… nie, nie „zabić” – to słowo przysługuje tylko istotom mającym „samoświadomość” – lecz np. „utylizować”.

Tak, problem nie tkwi w medycynie, nie w biologii. Błąd ma charakter filozoficzny i prowadzi do przekonania, że tylko zdrowi, dorośli ludzie mają niezaprzeczalne prawo do życia. Komory gazowe ante portas.