Rozsądny Mężczyzna swoją kobietę tresuje. Jest zrozumiałe, że należy Mu się dać wytresować. To ja sobie tego Mężczyznę wybrałam – więc zakładam, że On chce dla mnie jak najlepiej. Jeśli więc chce, żebym była do czegoś wytresowana – to widać jest to dla mnie dobre.

Przecież tak samo rodzice tresują swoje dzieci – i nikt nie protestuje. Ale to, że my mamy być wytresowane – to jedno; z tego nie wynika, że my nie mamy tresować swoich Mężczyzn! Mężczyzna do tresury używa, jak każdy treser, kija i marchewki. My, słaba płeć, mamy do dyspozycji tylko dwie marchewki.

Nie szkodzi: psychologowie mówią, że w tresurze marchewka jest ważniejsza niż bat.

O jednej marchewce pisać nie będę, bo czytają zapewne i nieletnie. Zaznaczam tylko, że Mężczyzna nie może się połapać, że właśnie stosujesz TO jako marchewkę. Musi być nagradzany za właściwe zachowania – tak, by o tym nie wiedział. Podstawą tresury jest jednak – o czym pisałam w rozdziale „Pędzenie precz” – jedzenie.

Nie chodzi tylko o to, byś gotowała smacznie. Mężczyzna przywyka do takich potraw, jakie Mu podasz – byle nie były nazbyt niesmaczne; gust Mu się wyrobi – i innych nie będzie chciał jeść. By jednak się w tym wytresował – musi jadać w domu co najmniej dwa (a lepiej trzy) razy dziennie. Kobieta, która pozwala swojemu Mężczyźnie jadać poza domem, która nie przyrządza Mu tych samych ulubionych potraw – zasługuje tylko na to, by zostać porzucona. Czasem zdarza się, że On musi czas jakiś jeść po restauracjach, ale kobieta, która chce, by On jadał poza domem, to idiotka, dla której nie warto pisać.

Najlepiej, by były to te same potrawy, które przyrządzała Mu Jego matka, bo On już jest wytresowany; co za problem opanować 30 przepisów? Jego matka będzie zachwycona, że chcesz u niej studiować. Wykorzystaj to, by ukraść łaski jej syna!

A potem tak jak w klasycznej tresurze: najpierw utrwalamy jeden bodziec jako pozytywny, a potem wykorzystujemy go do kolejnej tresury. Ma inny bodziec zacząć uznawać za pozytywny. To znaczy: Ciebie.

Zapamiętaj stare liguryjskie przysłowie: „Zmienia się żonę, religię, partię – ale nie upodobania do potraw” [„Si cambia coniuge, religione, partito ma non il gusto per un piatto”- przyp. A. F.]. Chyba nie chcesz zostać zmieniona?

I nie bój się, że On się trochę roztyje. Zamykasz oczy – i widzisz Go takim, jak dawniej. A inne kobiety widzą Pana z Brzuszkiem.

I o to chodzi! O to chodzi!