[TYLKO U NAS] Michalkiewicz: Gwałt na Polce w Rimini. Czy minister Jaki przywróci karę śmierci? [VIDEO]

W najnowszym wywiadzie dla Wolnosc24.pl Stanisław Michalkiewicz odniósł się do ostatnich wydarzeń w Rimini.



Red. Michalkiewicz zauważył, że mimo postępującego naporu poprawności politycznej, padły spontaniczne słowa o przywróceniu kary śmierci z usta Patryka Jakiego.

Być może wystąpi ze stosowną inicjatywą ustawodawczą, chociaż to by było złamanie wszelkich najświętszych reguł, bo Unia Europejska zniosła karę śmierci nawet w czasie wojny – zauważył Stanisław Michalkiewicz.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc z tej tragedii w Rimini może wyniknąć pozytywny skutek w postaci powrotu do dyskusji o przywróceniu kary śmierci – powiedział Michalkiewicz.