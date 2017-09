[TYLKO U NAS] „Tarapaty” konferencja prasowa Natalii Szroeder i twórców nowego filmu dla dzieci. Zdradzamy sekrety finansowania filmów z pieniędzy publicznych [WIDEO]

Od 15 września w kinach w całej Polsce widzowie będą mieli okazje zobaczyć nowy polski film dla dzieci „Tarapaty”. Obraz sfinansowany przez podatników, za pośrednictwem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Mazowieckiego Funduszu Filmowego (instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego).

Choć finansowanie filmów z pieniędzy podatników nie jest dobrym pomysłem (pieniądze powinny zostawać w kieszeni podatników), to tym razem można mieć nadzieje, że film przyniesie dochód i pieniądze podatników wrócą do kieszeni PISF i MFF (wracają o ile film nie okazuje się być deficytowy).

Bohaterami filmu są 12-letnia Julka, dziewczynka rezolutna i dzielna, o urzekającej aryjskiej urodzie i jej sympatyczny i zaradny kolega Olek, chłopiec o typowych słowiańskich rysach. Zamiast spędzić wakacje z rodzicami, Julka trafia z podstawówki z internatem, do ciotki w Warszawie.

Ciotka okazuje się być osobą niesympatyczną i upośledzoną emocjonalnie, słuchaczką radia Tok FM i „Gazety Wyborczej”, która zamiast otoczyć miłością dziecko chce je odesłać do internatu szkolnego.

W Warszawie Julka poznaje Olka, i razem postanawiają rozwikłać tajemnice włamania do mieszkania ciotki Julki oraz odnaleźć zaginiony skarb. Akcja filmu jest dynamiczna i pełna humoru, ogląda się go z przyjemnością. Film jest wolny od jakiejkolwiek lewicowej czy gender propagandy, więc spokojnie można go pokazywać dzieciom.

Scenarzystka i reżyserka filmu jest Marta Karwowska. W filmie zagrały takie gwiazdy polskiego kina jak: Hanna Hryniewicka, Jakub Janota-Bzowski, Joanna Szczepkowska, Krzysztof Stroiński, Roma Gąsiorowska, Maria Maj, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Piotr Głowacki.

Zapewne jako jedyni prezentujemy zapis wideo konferencji po pokazie prasowym filmu. W konferencji prasowej wzięli udział:

– Marta Karwowska, scenarzystka i reżyserka, a także współautorka książki „Tarapaty”

– aktorzy: Hania Hryniewicka i Kuba Janota-Bzowski – duet debiutujący na ekranie oraz Roma Gąsiorowska

– Agnieszka Dziedzic, producentka filmu

– Katarzyna Rygiel, współautorka książki „Tarapaty”

– Natalia Szroeder, wykonawczyni piosenki „Zaprowadź mnie”, promującej film