Kobieta nawet na moment nie chciała rozstać się ze swoją torbą. To co zrobiła zszokowała ochronę [FOTO]

Chinka tak bardzo pilnowała swojej torby, że wskoczyła za nią do skanera prześwietlającego bagaże.

Do niecodziennego zdarzenia doszło na dworcu kolejowym w Dongguan w prowincji Guadong na południu Chin.

Pewna kobieta przechodziła przez posterunek ochrony na dworcu. Gdy poproszno ją by położyła na taśmociągu swe bagaże do prześwietlenia zrobiła to bez protestów i przeszła przez bramkę trzymając ze sobą podręczną torbę.

Wtedy ochrona powiedziała jej, by zawróciła i także torbę położyła na taśmie do skanera prześwietlającego bagaże.

To co zrobiła pasażerka tak zszokowało ochronę, że nawet nie zdążyła zareagować. Kobieta wskoczyła na taśmociąg i razem ze swoimi bagażami przejechała przez skaner prześwietlający bagaże.

Jak się okazało kobieta miała w torbie sporą ilość gotówki – najprawdopodobniej prezent otrzymany z okazji chińskiego Nowego Roku.

