Korwin-Mikke. Prognoza na rok 2018. Wolnościowcy mają problem!

Prognoza jest trudna z tego powodu, że poruszamy się na bardzo cienkim lodzie, a jest globalne ocieplenie. Wiadomo, że w którymś momencie ten lód się załamie, tylko nie wiadomo dokładnie kiedy. Trudno prognozować, czy nastąpi to za pół, czy półtora roku. Zależy od wielu czynników. Sadzę, że przynajmniej pół roku PiS jeszcze pociągnie na „500 plus”, „400 plus”, póki jest koniunktura na świecie. Sadzę, że przegra bitwę o Trybunał, a Komisja Europejska będzie chciała zastosować artykuł 7. Już to ruszyło, ale machina administracyjna Unii miele bardzo długo. Siekierka wisi jednak nad karkiem, co mnie osobiście nie martwi. Generalnie będzie to zderzenie się z realiami. Gdyby tylko takie nieszczęścia nas spotykały, byłoby bardzo dobrze.

Naprawdę może nam grozić, że zwolennicy utworzenia jednej silnej armii europejskiej mogą przyspieszyć swoje działania. Przypominam, że Polska jest nieustannie traktowana jako koń trojański Stanów Zjednoczonych. To może być odprysk tej sytuacji. Wolę jednak być koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych niż osłem w Unii Europejskiej.

Polityka Polski pod tym względem mnie nie martwi. Mam nadzieję jednak, że nastąpi urealnienie sytuacji na odcinku Białoruś, Ukraina, Rosja. To jest bardzo ważne z punktu widzenia polskiej polityki.

Prognoza na 2018 rok dla ruchu antysystemowego

Prognoza jest słaba. Na razie większość ludzi jest zachwycona rządami PiS-u i traktuje niepoważnie wszelkie krakanie. Tym bardziej że robią to ludzie niepoważni i kraczą ci z PO, mając w tym swój interes finansowy. Słusznie nikt nie traktuje poważnie tego typu ostrzeżeń. Nasze wypowiedzi są całkowicie marginalizowane. Zarówno TVP, jak i TVN, które są bojowymi rydwanami dwóch obozów, tępią nas zdecydowanie. W TVN-ie nie widziałem siebie już ze dwa lata. Dopóki nie nastąpi jakieś pogorszenie sytuacji gospodarczej, opozycja antysystemowa będzie się trzymała w granicach kilkunastu procent. Zwłaszcza że część ludzi odbiera nam Nowoczesna, a nawet Platforma Obywatelska.