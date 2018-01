Przed dwoma tygodniami zaalarmowaliśmy opinię publiczną w Polsce o szykowanym w Stanach Zjednoczonych skoku na polski majątek. Co się stało od tego momentu? Odpowiedź jest prosta i smutna: nic. Nadciągającym niebezpieczeństwem nie zajął się ani rząd, który dalej opowiada bajki o odszkodowaniach od Niemiec, ani tzw. media patriotyczne, utwierdzające społeczeństwo w tych bajaniach. Bo o mediach lewicowo-antypolskich w tym kontekście nie ma co w ogóle wspominać.

Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak kontynuować alarm; może któryś z obecnie rządzących polityków – tak przecież często teatralnie powołujących się na dobro Polski – przełamie polityczną poprawność, dostrzeże zbliżające się trzęsienie ziemi i zacznie w tej sprawie coś robić.

Myślę nawet, że powinien się tym zająć osobiście nowy premier Mateusz Morawiecki. Jego jasne stanowisko w tej sprawie – mianowicie takie, że żadnych rasistowskich przejęć majątku przez osoby, których jedynym tytułem do niego jest „żydowskość”, po prostu nigdy w Polsce nie będzie – być może zakończyłoby tę sprawę raz na zawsze. Tak więc, Panie Premierze, wzywam do odwagi. Chyba sam Pan rozumie, że obecnie to, że my zapłacimy przedstawicielom przemysłu holokaustu za nieuczciwe i nieuzasadnione moralnie roszczenia, jest dużo bardziej prawdopodobne, niż że Niemcy zapłacą nam za rzeczywiste krzywdy?

Trzeba po prostu przyjąć w tej sprawie twarde stanowisko i raz na zawsze ogłosić, że wszyscy, którzy podobne roszczenia wysuwają, są w Polsce personae non gratae.

Jak zwykle o tej porze roku, rozpoczynamy zbieranie 1 proc. podatku PIT na Fundację Najwyższy Czas (można w tym celu skorzystać z bezpiecznego programu online – TUTAJ). W roku 2017 dzięki Państwa wpłatom zorganizowaliśmy dwie dwudniowe konferencje wolnościowe oraz wypromowaliśmy dwa portale wolnościowe – wolnosc24.pl i nczas.com. W sumie, w niektórych miesiącach, zbliżyły się one do poziomu 10 milionów odsłon i ponad 2 milionów użytkowników miesięcznie.

W roku 2018 mamy zamiar znacznie poprawić te wyniki. Natomiast liczba konferencji pozostanie taka sama – pierwsza z nich odbędzie się pod koniec kwietnia, a druga 11 listopada. W minionym roku zebraliśmy ok. 70 tys. zł i pieniądze te w całości przeznaczyliśmy na powyższe cele. W tym roku marzymy o tym, by kwota wzrosła. Tak więc bądźcie Państwo z nami i wesprzyjcie swoim 1 proc. najbardziej transparentną i skuteczną polską instytucję wolnościową (program online do rozliczeń tutaj; Fundacja Najwyższy Czas – KRS: 0000438043). Oczywiście, jak zwykle, wszyscy darczyńcy zostaną obdarowani dwoma e-bookami z Biblioteki Wolności! Można się po nie zgłaszać – po rozliczeniu PIT – na adres redakcja@nczas.com.pl.