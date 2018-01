Projekt polskiej gry planszowej zebrał 2 miliony zł w ciągu 24 godzin za pomocą serwisu Kickstarter

Zintegrowana z aplikacją gra planszowa „UBOOT” opolskiego wydawnictwa Phalanx uzyskała ponad 560 tys. dolarów w ciągu pierwszej doby finansowania za pośrednictwem serwisu Kickstarter. Rozpoczęta w poniedziałek zbiórka potrwa do 15 lutego.

Gra projektu Artura Salwarowskiego i Bartosza Pluty cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników Kickstartera. Od rozpoczęcia akcji wydanie „UBOOT: The Board Game” wsparło już ponad 6 tys. osób, pozwalając na sześciokrotne przebicie wyznaczonego celu zbiórki w wysokości 91 tys. dolarów. Docelowo gra kooperacyjna przeznaczona dla od jednego do czterech graczy ma się ukazać pod koniec 2018 roku.

W trakcie rozgrywki uczestnicy wcielają się w role kapitana, pierwszego oficera, nawigatora oraz głównego mechanika na pokładzie niemieckiego okrętu podwodnego typu VIIC. Zintegrowana z grą planszową aplikacja opracowana przez Iron Wolf Studio odpowiada za dynamiczny, trójwymiarowy wirtualny świat gry rozgrywanej w czasie rzeczywistym za pomocą kartonowych elementów. Choć w projekcie widoczne są podobieństwa do wydanej wcześniej gry planszowej „XCOM”, „UBOOT” ma się odróżniać poziomem symulacji, obejmującej samodzielne AI statków handlowych i okrętów eskorty, cykl dnia i nocy, zmienne warunki pogodowe oraz komunikaty z dowództwa wpływające na scenariusz rozgrywki.

Szczegóły gry oraz wizualizacje można zobaczyć TUTAJ.

„Nie było jeszcze planszówki, która w taki sposób wykorzystuje mobilną aplikację” – powiedział w środę w rozmowie z PAP wiceprezes Phalanxa, Michał Ozon. „Jest to poziom niespotykany do tej pory w świecie aplikacji mobilnych wspierających gry planszowe, pozwala on nam na stworzenie symulatora, który będzie łączył realizm z łatwością prowadzenia rozgrywki. I zachowa to, co jest najlepszego w planszówkach, czyli wspólne bycie ze sobą przy jednym stole” – zapewnił.

Phalanx wydaje „UBOOT: The Board Game” we współpracy z warszawską spółką PlayWay, głównym inwestorem Iron Wolf Studio. Rok wcześniej PlayWay wydał komputerową grę survivalową pt. „UBOOT” o załodze niemieckiego okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej. Główną inspiracją do produkcji był film Wolfganga Petersena „Das Boot”.

Wydawnictwo Phalanx z siedzibą w Opolu działa od 2009 r. Do 2013 r. reprezentowało w Polsce holenderską firmę Phalanx Games b.v.; od tego czasu prowadzi samodzielną działalność. Spółka specjalizuje się w wydawaniu nowoczesnych gier planszowych. W jej ofercie znajdują się zarówno oryginalne polskie produkcje, jak i gry oparte na licencjach międzynarodowych. (PAP)