Ten metal skutecznie zwalcza komórki rakowe. Naukowcy są zaskoczeni perfekcyjnym działaniem nowej metody walki z nowotworami

Naukowcy z University of Warwick oraz Sun Yat-Sen University udowodnili, że iryd aktywowany laserem jest bardzo skuteczny w zwalczaniu nowotworów.

Badaczom udało się stworzyć mieszankę irydu i materii organicznej, która skierowana bezpośrednio do zaatakowanych komórek skutecznie je zabija.

Po umieszczeniu mieszanki w miejscu zaatakowanym przez nowotwór naświetla się ją czerwonym laserem z zewnątrz.

Światło aktywuje irydową mieszankę. Metal zamienia tlen zawarty w komórce nowotworowej w truciznę. Komórki rakowe szybko umierają.

Nowa metoda jest dodatkowo bezpieczna dla normalnych, zdrowych komórek organizmu.

Grupa ekspertów pod wodzą profesorów Petera O’ Connora, Petera Sadlera i Hui Chao stworzyła w laboratorium model guza w płucach. Kiedy zaaplikowali mu mieszankę irydu i materii organicznej oraz naświetlili, okazało się, że aktywna mikstura dotarła do każdej warstwy guza, zabijając komórki rakowe. Nie uszkodziła za to zdrowych – napisano na stronach University of Warwick.

– Projekt ten jest skokiem naprzód w zrozumieniu, jak nowe związki antynowotworowe oparte na irydzie atakują komórki nowotworowe – powiedział dr Pingyu Zhang, członek grupy eksperckiej.

Naukowcy dzięki najnowocześniejszym spektrografom uzyskali obraz poszczególnych białek w komórkach nowotworowych, co pozwoliło im dokładnie zobaczyć, które z nich są atakowane przez irydową mieszankę. Dowiedli, że leczniczy specyfik uszkodził nowotworowe białka w wyniku wstrząsów cieplnych oraz zakłócenie metabolizmu glukozy.

Zobacz też: To nie bajania astrologów! Naukowcy potwierdzają. To pod jakim znakiem zodiaku się urodziłeś naprawdę ma znaczenie

Iryd to metal twardy, kruchy i najbardziej odporny na korozję. Został odkryty w 1803 roku. Jest rzadkością na Ziemi, ale obfitują w niego asteroidy. W skorupie ziemskiej odkryto duże ilości irydu sprzed 66 milionów lat temu, co doprowadziło do teorii, że trafił na naszą planetę z asteroidą, która spowodowała wyginięcie dinozaurów.

Iryd występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,001 ppm. Odkryty w 1803 r. przez Smithsona Tennanta. Najważniejszym minerałem irydu jest osmiryd – naturalny stop osmu i irydu. Drugim minerałem irydu jest platynoiryd – stop platyny i irydu.

Większe ilości irydu – nawet ok. 0,5 ppm – znaleziono w osadach skalnych pochodzących z pogranicza kredy i trzeciorzędu – m.in. w osadach skalnych krateru Chicxulub położonego na półwyspie Jukatan w Meksyku, a także w wielu miejscach w Europie – w Danii, Hiszpanii czy we Włoszech.

Takie anormalne stężenie ww. metalu jest przesłanką świadczącą, że pod koniec kredy z Ziemią zderzył się meteoryt lub planetoida, powodując wymieranie wielu organizmów, w tym dinozaurów. Iryd jest bowiem metalem często znajdowanym w obiektach kosmicznych, natomiast jego naturalna zawartość w skorupie ziemskiej jest bardzo niska.

Zobacz też: Ania i Robert poszli na wycieczkę w góry. Zginęli od strzałów w głowę. Po 20 latach zapowiada się przełom w śledztwie. Były oficer CBŚ na tropie zabójcy studentów

Źródło: o2.pl/wikipedia