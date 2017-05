Agonia i kultura

Żadnego kompromisu. Nigdy. Jak się wierzy w słuszność swojej sprawy, trzeba za nią polec, najlepiej powoli: – Morrer, mas devagar! – rozkazał swoim rycerzom Król Portugalii Dom Sebastian. Bili się do ostatniego w krucjacie sprzymierzeni z marokańską dynastią muzułmańską, której zagrażało Imperium Ottomańskie. Był rok Pański 1578. Prawie 500 lat potem pozornie podobnej rady udziela tradycjonalistycznym monarchistom guru reakcji polskiej młodej generacji Jacek Bartyzel. Pozornie podobną, bowiem nie karze on nikomu popełnić zbiorowego samobójstwa. Nie ma takiej potrzeby. Bartyzel proponuje natomiast długi marsz bez kompromisów.

Marsz przez kulturę, a nie przez instytucje. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Annette Kirk – wdową po Russellu Kirku, amerykańskim myślicielu konserwatywnym

– która stwierdziła, że możemy wygrać z lewakami, o ile będziemy mieli 10 Chestertonów, siedmiu Bellocków i co najmniej pięciu Evelynów Waugh. To właśnie radzi Bartyzel. Najpierw potrzeba mistrzów poetyckiej wyobraźni, potem getta reakcyjnego, a następnie kadr do marszu przez instytucje. Wtedy można wpływać na rzeczywistość. W praktyce ma być tak: „szczególnie ważny odcinek linii frontu pomiędzy Rewolucją a Kontrrewolucją biegnie teraz przez sferę wychowania i edukacji, toteż na czoło zadań prawicy wysuwa się obrona rodziny, wolnej szkoły i wspólnot lokalnych przed totalitaryzmem państwa i państwowej, a liberalnej w treści „edukacji” (str. 136).

Jest więc dysonans między proponowaną praktyką a tytułem książki – „»Umierać, ale powoli!«. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000” (Kraków, Arcana, 2002). Nie chodzi o umieranie, ale o przetrwanie. Bartyzel jest przy tym realistą. „Powiedzmy otwarcie: Kontrrewolucja przegrała ostatecznie wszystkie bitwy, jakie dotąd stoczyła, a ze Starej Europy nie pozostał kamień na kamieniu” (str. 24). Doradza, aby – mimo że reakcja jest w stanie agonalnym – cierpliwie walczyć bez kompromisu. „Nie należy ani angażować się w jałową i zawsze demoralizującą demokratyczną grę pozorów, ani udzielać niewczesnego poparcia niejasnym co do ostatecznych intencji dyktaturom in spe, tylko rozwijać wytrwale rojalistyczną ofensywę intelektualną, nie oglądając się na perypetie sezonowych republik” (str. 945). A kto ma walczyć? Elita. „Chodzi naturalnie o elitę, która jest arystokracją w etymologicznym, ontologicznym i etycznym jednocześnie sensie tego słowa: prawdziwych aristoi, tj. rzeczywiście najlepszych” (str. 590). Bartyzel wpisuje się w wielką tradycję pesymistyczną Zachodu. A konserwatysta powinien być pesymistą na krótką metę, a optymistą na długą. Bo wiemy, jak to się wszystko skończy. Przecież obiecane było nam, że bramy piekielne nie przemogą Królestwa Niebieskiego. To, że wiemy, iż nasze będzie zwycięstwo, nie znaczy, że mamy osiąść na laurach czy też być pasywnymi obserwatorami. To byłoby raczej po buddyjsku.

W cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej mamy obowiązek stale walczyć – „To fight the Good Fight”. Bez względu na to, czy tym razem zwyciężymy, czy zatriumfują Siły Zła. W tej walce Bartyzel chce być Nieskazitelnym Mędrcem, Strażnikiem Płomienia Rojalistycznej Reakcji, zapładniającym intelektualnie nowe pokolenia, ale skazujący się na życie poza nawiasem: „podejmować współpracę z gazetą monarchistyczną, kiedy republika jest w zenicie stabilności i zadufania, znaczy skazywać się na margines, na życie w antykwariacie z zaułka; żyć poza nurtem realnego życia; wiedzieć, że będzie się czytanym co najwyżej (…) przez kilkadziesiąt wymierających (…) rodzin arystokratycznych” (str. 497). Bartyzel pociesza się jednak, że „wielkie idee są zawsze dziełem jednostkowego geniuszu, wydobywanym z głębin jaźni duchów świetlistych, widzących więcej i patrzących dalej niż ich najbliższe, choćby i podobnie myślące otoczenie” (str. 444).

Rozumiem konieczność istnienia Nieskazitelnego Mędrca. Bo wzorzec niepokalany musi gdzieś istnieć, funkcjonować. Ale samo utrzymywanie wzorca to nie dosyć. Wynika z niego jedynie „reakcja” na zewnętrzne bodźce. W polityce (odwrotnie niż w kulturze) istnieje konieczność bezwzględnego dostosowania się do ducha czasu. Inaczej nie istnieje się. Na przykład mówił mi w swoim czasie Erik Maria Ritter von Kuehnelt- Leddihn, że za swoich młodych lat kochał całym sercem gospodarkę agrarną jako jedyną zsynchronizowaną z Bogiem i jego naturą. Ritter von Kuehnelt – Leddhin, habsburski lojalista, zmienił zdanie pod wpływem swych doświadczeń

z międzynarodowym i narodowym socjalizmem. Zdecydował, że zaiste gospodarka agrarna jest najpiękniejsza, ale tylko wolny rynek może nas obronić przed totalitarnym państwem opiekuńczym socjalliberalizmuczy komunizmu. Ale jest różnica między nazizmem i komunizmem z jednej strony a liberalizmem z drugiej. Jak stwierdził Jacek Bartyzel: „Chociaż indywidualizm liberalny jest tak samo perwersyjny jak kolektywizm typu sowieckiego czy nazistowskiego, zachodzi mimo wszystko jedna różnica pomiędzy oboma typami reżimów. System kolektywistyczny jest bowiem obligatoryjnie niemoralny, gdyż nie pozwala jednostce czynić niczego, co nie

byłoby zbrodnią, natomiast system liberalny zostawia jej wolność do popełnienia lub niepopełnienia zbrodni, dokonania wolnego wyboru pomiędzy uczciwością, a

nieuczciwością; jest zatem »jedynie« amoralny. W tym sensie liberalizm stanowi mniejsze zło niż totalitaryzm [wytłuszczenia w oryginale]” (str. 971 n. 367). Czyli liberalizm daje nam wolność wyboru, której odmówił nam socjalizm totalitarny. To bardzo dużo. Mamy znacznie większe pole manewru w liberalizmie.

Autor zajmująco prowadzi nas przez ukryty świat monarchistycznych działaczy, środowisk, pism, organizacji i partii. Przypomina wielu myślicieli, wśród nich tych, których myśl pozornie ma małe zastosowanie w naszych czasach, jak Joseph de Maistre czy Donoso Cortés („prawdziwy reakcjonista przyszłości, wizjoner porządku nie danego, lecz zadanego do zbudowania od podstaw na gruzach, po apokalipsie już spełnionej, a jednocześnie postępującej” [wytłuszczenia w oryginale] – str. 358-359), ale też takich, których przesłanie brzmi całkiem współcześnie, jak np. Frédéric de La Play (1806-1882), który głosił, że „zło społeczne ma swoje źródło nie w pauperyzmie – gdyż ubóstwo to skutek, a nie przyczyna – lecz w kryzysie rodziny w indywidualistycznym społeczeństwie i w rozwiązłości moralnoobyczajowej,

która rozwija się pomimo postępu materialnego” (str. 165).

Bartyzel pisze o legitymizmie, „wierności dynastycznej”. „Legitymista to ten, który w każdej, choćby beznadziejnej sytuacji odmawia paktowania z uzurpacją” (str. 30). Obnaża antykatolicki i antytradycjonalistyczny „wspólny mianownik” faszyzmu i liberalizmu (str. 398-399). Wykazuje sprzeczność między Ładem a Wolnością, umiłowaną liberałów. Twierdzi, że Wolność bez Ładu nie przetrwa (str. 415). Demokrację liberalną odrzuca, bowiem nie pochodzi ona od Boga – odwrotnie niż władza królewska. Popiera decentralizację i regionalizm. Widzi hiszpańskie fueros jako „odpowiadające zarówno »prawom kardynalnym« w szlacheckiej Rzeczypospolitej, jak i Burke’owskiemu rozumieniu »konstytucji naturalnej«; ich cechą jest tedy bezwarunkowość i niezbywalność” (str. 249). Bartyzel widzi więc uniwersalizm oparty na chrześcijańskich korzeniach Europy. Ostrzega, że odrzucenie prymatu Tradycji katolickiej oznacza, że „prawie wszędzie w Europie ceną utrzymania ustroju monarchicznego stawała się zgoda królów na desakralizację źródła ich władzy i laicyzację życia publicznego, jak również na coraz dalej idący kompromis z ideologią liberalizmu, a w końcu i demokracji” (str. 229). A przede wszystkim Bartyzel jest piewcą nacjonalizmu, który „nie defi niował się (…) ani przez »obywatelstwo«, ani przez rasę, lecz przez historię, tradycję, kulturę i religię” (str. 15). Ale nacjonalizm ma funkcjonować w ramach monarchii: „Oczywiście monarchia prawdziwa, to znaczy: tradycyjna, chrześcijańska, dziedziczna, zdecentralizowana i reprezentatywna [wytłuszczenia w oryginale]” (str. 878). Praca Jacka Bartyzela nie jest podręcznikiem zdobywania władzy, ściągawką, jak wygrać następne wybory czy nawet zatriumfować w zamachu stanu. Po polsku jest jedynym tego rodzaju zbiorem

opowieści, rozważań i refl eksji na temat Tradycji w ramach cywilizacji łacińskiej – Włoch, Hiszpanii, Portugalii, a szczególnie Francji. Lecz „umierać, ale powoli!”

to za mało. Trzeba żyć i walczyć – i starać się zwyciężać. „Let’s live to fi ght another day” – jak mówią Amerykanie.

